Raz Krzyżaków do Polski zaprosiliśmy…

!-- —>

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Wydzielone oddziały sił zbrojnych armii USA w Polsce!

Amerykańskie wojska wjechały na polskie terytorium. Zwróćmy uwagę, jak głęboko zaszczepiona jest w mózgach wielu gryzipiórków rusofobia, czyli niechęć do Rosji, strach przed nią i przed samym Putinem.

Czytamy na łamach wpolityce.pl:

„Absurdalny protest przeciw amerykańskim żołnierzom w Polsce. Urządzili go Polacy w służbie Kremla z partii «Zmiana» w Szczecinie”.

Jak nisko trzeba upaść! Niemalże do marginesu publicystycznego, aby kreślić techniką brukową artykuły tak bardzo przesączone nienawiścią, nie tylko do Rosji, ale do samych Polaków, którzy odważyli się wyrazić swoją opinie, do czego mają absolutne prawo. To prawo daje im konstytucja, jeszcze w jakiejś części obowiązującą w naszym jakże podzielonym kraju. Dla radia Szczecin to taka cielęcinka w najlepszym wydaniu, nasmarować na ZMIANĘ. A jakże! Wyłowiono kilku starców z tłumu, którzy łamaną polszczyzną poprzez braki w uzębieniu klęli:

© Fotografie od blogera Piotr Radtke WIDEO: Przeciwdziałanie Rusofobii

Ruska agentura! Zdrajcy!

Sami za bardzo nie wiedzieli, co krzyczą, i nie kleiło im się to zupełnie, jak w zadyszce nienawiści rzucali śniegiem w aktywistę ZMIANY Michała Tuczyka oraz jego przyjaciół. Ot, taka atrakcja, pokazać amerykańskim panom swoje oddanie. Tuczyk, śmiejąc im się w oczy ze stoickim spokojem, stał z ludźmi na stanowisku, dzierżąc flagę ZMIANY. Żandarmeria Wojskowa zatrzymała i wylegitymowali manifestujących. Ale nie tych agresywnych „dziadków w berecikach”, co tak przeraźliwie wyli i pluli jadem na ZMIANĘ. A jakże, Aktywiści ZMIANY, dokumenty do kontroli i trzepano.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Praca na rzecz tych, którzy nie mogą stanąć w obronie swych czynów...

Skąd my to znamy? To już tradycja w naszym kraju, łatka przyszyta i trzeba z nimi jechać. O tak, moi mili państwo, Zmiana jako jedyna nieamerykańska partia w Polsce, skazana jest odgórnie na prześladowania! BO NIE LUBI AMERYKI? Nie! Bo nie chce USA w Polsce, a to duża różnica. Tylko mało kto ją dostrzega, albo dostrzec nie umie… My, Polacy, sami potrafimy zadbać o siebie, nie potrzebujemy pośredników, to jest stanowisko ZMIANY, która walczy o „Polskę polską”, a nie amerykańską. A któż to taki tak wykrzykiwał: Głupota, jesteśmy w NATO i tacy ludzie ze ZMIANY nie powinni tutaj istnieć. Taki to skowyt nienawiści…Czy tego nikt nie zauważył, albo zauważyć nie chce? Armia USA w Polsce, a po co oni tu przyjechali? Bronić nas? Przed czym!? Wojny u nas nie ma, a Federacja Rosyjska nie ma względem Polski roszczeń terytorialnych. Owszem, stosunki dyplomatyczne napięte, ale czyja to wina? Bo moja to ani wasza na pewno nie.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev Marek Belka - specjalnie dla Sputnik Polska

Ktoś w naszym obozie rządzącym wypowiada się za nas i wrzeszczy: sankcje! A za co te sankcje, dlaczego wpychamy łapska w nie swoje sprawy? Kraj pchamy w przepaść na własne życzenie. Na klęczkach w błaganiach sprowadzono do Polski zagony pancerne i jak Federacja Rosyjska ma to odebrać? Przecież to czysta prowokacja! Oj, głupiś ty, polski nadzorco, raz Krzyżaków do Polski zaprosiliśmy i odbijało się nam to czkawką przez kilka wieków, ale mało nam było. Teraz drugą, żądną krwi siłę zapraszamy. W imię pokoju skończymy jak inne państwa, ratowane przez zbawiciela zza oceanu i to na własne życzenie! Jeżeli wolno w Polsce kochać USA, to dlaczego nie wolno nam się bratać z Federacją Rosyjską? Braterstwo Polsko-Rosyjskie, a jakże, ładniej brzmi i wieje optymizmem…

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.