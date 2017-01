Melania Trump vs. Paulina Młynarska

© REUTERS/ Pawel Kopczynski Brawo Prezesie Kaczyński

Mogłoby to być śmieszne, zabawne, ciekawe i interesujące, gdyby nie było żałosne. Pierwsza feministka Polski a może i Europy- kto wie jak wysokie mniemanie ma o sobie Paulina Młynarska — raczyła napisać list otwarty do Pierwszej Damy Ameryki Pani Melanii Trump. W owym liście, zamieszczonym w serwisie kobieta.onet.pl , postanowiła przywołać do porządku żonę Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ze względu na to, że Pierwsza Dama Ameryki nigdy nie słyszała i zapewne nie usłyszy o Paulinie Młynarskiej, tak i autorka listu nie otrzyma odpowiedzi.

Oto pytania i hipotetyczne odpowiedzi — w formie wywiadu – do zarzutów jakie skierowała Młynarska w stosunku do MT.

Młynarska: Jak długo już w tym tkwisz?

Ja jako MT: Nie potrafię odgadnąć co masz na myśli, mówiąc „w tym tkwisz”.

Młynarska: Dlaczego nie potrafisz powiedzieć: "dość"?

Ja jako: Nie wiem dlaczego mam powiedzieć „dość” i nie wiem czego może to „dość” dotyczyć. Trudno mi było znaleźć kontakt do Ciebie, bo informacje o Tobie w Google są tylko w języku polskim. Przydała się moja biegła znajomość siedmiu języków i zdołałam trochę cię poznać. Z notatki Google wynika, że Ty jako walcząca feministka, „dość” mówiłaś cztery razy.

Młynarska: Czego się boisz?

Ja jako MT: Miałam chwile zwątpienia, ale bać się? Boję się tylko o rodzinę.

Młynarska: Skutkiem jakich życiowych błędów wylądowałaś u boku tego przemocowego pajaca, który rechocze, że może mieć każdą i każdą złapać za ci*kę, kiedy tylko zechce?

Ja jako MT: Ponosi Cię wyobraźnia i obawiam się, że Ciebie to nie dotyczy w żadnej konfiguracji.

Młynarska: Ludzie patrzą i myślą: taka piękna kobieta, a związała się ze starym bogatym satyrem. Zrobiła to dla pieniędzy! Dziwka! Wiadomo.

Ja jako: Miło, że dostrzegasz zalety mojej urody. Pieniądze, miałam je wcześniej, a teraz mam ich tylko więcej. Czy jestem Dziwką. No cóż, jesteśmy z tego samego roku, ale doświadczenia Twoje są o wiele większe. Może masz jakiś problem. U nas w Ameryce bardzo powszechna jest psychoterapia. Ludziom czasami to pomaga, choć są przypadki beznadziejne. Mam nadzieję, że Twój do nich nie należy.

Młynarska: I jeszcze są jakieś zdjęcia, z czasów, kiedy sądziłaś, że to fajnie i światowo pozować dla pism erotycznych, grać ciałem (…). Jesteś sama sobie winna. Winna. Wszak nikt Cię nie zmuszał!

Ja jako MT: Masz rację, nikt mnie nie zmuszał i nie czułam się zmuszana, więc i problemu nie ma. Nie rozumiesz zasady wolności wyboru. Popracuj nad tym. Co do zdjęć to masz jakąś obsesje, której nie rozumiem.

: Jest taki kraj, gdzieś daleko, lecz blisko twojej starej ojczyzny (…). W tym kraju dużo się pisze o odbieraniu kobietom tych samych praw, które twój facet jednym podpisem załatwił, likwidując finansowanie programu świadomego planowania rodziny, ponieważ dawał on dostęp do bezpłatnej aborcji tym, które nie są w stanie zdecydować się na macierzyństwo. Chociaż to nie aborcja jest tutaj głównym tematem. Tu chodzi o edukację, o antykoncepcję i wsparcie, by do aborcji dochodzić nie musiało. Tu chodzi o setki tysięcy pojedynczych kobiecych i dziewczyńskich dramatów. Ten, który łapie za cipkę, kiedy tylko zechce, nie stawia sobie trudnych pytań. Po co? Przecież to nie jego cipka. He, he. Nie jego rzecz.

Ja jako MT: Domyślam się, że mówisz o Polsce. Nie ufasz swoim rodakom? Myślisz, że lepiej wiesz, czego im potrzeba? Jeśli tak jest i chcesz zmieniać swój kraj to wygraj wybory jak uczynił to mój mąż i będziesz miała prawo poprawiać wszystko, co uznajesz za złe. Zastanawia mnie, dlaczego tak często używasz słowa „ci*ka” i do tego to ”He, he”. Nie jestem specjalistką, ale to „He, he” każe mi podejrzewać, że „ci*ka” wprowadza Cię w stan dziwnego podniecenia.

: Kobiety z tego kraju mają ciekawy kłopot. U nich alimenciarze to wręcz elita narodu. U nich się likwiduje standardy opieki okołoporodowej i zasądza najśmieszniejsze wyroki za gwałt w całym zachodnim świecie. Okropne to i przykre, wolą więc zamiast myśleć, wrócić do Ciebie. Do twojej drogiej błękitnej sukienki i twoich smutnych oczu, kiedy otyły blondas, twój mąż, czyni Ci kolejny afront na oczach całego świata.

Ja jako MT: Powtarzam. Chcesz zmieniać swój kraj to go zmieniaj. Co do mojej sukienki to nie wiem: Podziwiasz czy zazdrościsz? Natomiast jeśli afrontem nazywasz bycie Pierwszą Damą Ameryki to przepraszam, ale wyznajemy biegunowo odległe systemy wartości. Tego nawet nie wypada komentować. Podobnie jak i wyglądu mojego męża. W moich oczach powinnaś zobaczyć dumę nie smutek.

Młynarska: I chce Ciebie zmieszać z błotem. Żeś sama sobie winna, że poleciałaś na kasę! To masz! A masz! Jemu wybaczają, bo facet i ma władzę. Tobie nie odpuszczą (…). Daj znać, kiedy powiesz sobie dość. Jest kilka dziewczyn na świecie i w Polsce, które Cię nie osądzą.

Ja jako: Jesteś pełna nienawiści, jesteś zgorzkniała, nienawidzisz siebie, atakujesz choć ja nie robię tego wobec Ciebie. Może straciłaś pracę, może nikt nie chce dać Ci nowej, może to wypalenie zawodowe. W moich oczach widzisz smutek, a co widzisz w swoich? Mam wrażenie, że sama kiedyś poleciałaś na kasę, że ktoś zmieszał cię z błotem, że teraz czujesz się winna i szukasz wybaczenia i boisz się, że za to co robiłaś wcześniej … nie odpuszczą Ci. Zapewne będzie Ci przykro kiedy powiem Ci:

Proszę, nie doszukuj się w tym co za chwilę powiem seksistowskich podtekstów. Pozdrawiam Wszystkich Polaków.

Tyle hipotetycznego wywiadu.

Pisząc listy do kogoś, oczekujemy odpowiedzi. Pisząc list otwarty oczekujemy jakiej reakcji. Aby Pani Młynarska nie poczuła się niezauważona i nie było jej zbyt smutno, że ludzie nie zauważają jej walki, postanowiłem się wcielić – oczywiście bez upoważnienia – w rolę Pierwszej Damy Ameryki. Ponieważ jestem tak samo znany Pani Trump jak Pani Młynarska, na tym poziomie możemy czuć się równymi sobie. Podkreślam „na tym poziomie” bo w innych osiągnięciach jestem bardzo daleko za Panią Młynarską, ale nie czuję z tego powodu żadnego dyskomfortu. Taki mało ambitny jestem.

* Pytania Pauliny Młynarskiej zostały zaczerpnięte z listu otwartego do Pani Melanii Trump zamieszczonego w serwisie kobieta.onet.pl. Moje odpowiedzi w imieniu Pani Trump są tylko moje.

