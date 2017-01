Wirus rusofobii zacieśnia pętlę!

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Braterstwo Polsko-Rosyjskie wychodzi poza granice Polski

Ostatnie wydarzenia, chociażby w wydaniu Centrum Edukacyjnego Powiśle, gdzie w oświadczeniu jasno przedstawiono antyrosyjskie stanowisko (antyrosyjskie — ponieważ negatywnie w sposób oficjalny godzące w działania ludzi oraz formalnej organizacji Braterstwa Polsko-Rosyjskiego, propagującej krzewienie dobrych stosunków z Federacją Rosyjską) uświadomiło mnie w przekonaniu, że dużo pracy jeszcze przed nami.

Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w Polsce. Zjawisko rusofobii zaczyna być wszechobecne i miewa bardzo wiele obliczy. Żeby zrozumieć, czym jest ten niebezpieczny wirus zaszczepiony w umysłach wielu Polaków, należy przeanalizować niektóre zachowania wg. mnie niekoniecznie prozachodnich działaczy. Ludzi, którzy tak naprawdę mają bardzo duży problem z ukształtowaniem swojego punktu widzenia. Ich działania są irracjonalne, wynika to z bardzo słabej wiary w ideologiczne aspekty swoich działań, a górę bierze w wielu przypadkach chęć osiągnięcia dóbr materialnych lub przypodobania się konkretnym środowiskom, aby zwiększyć podaż na swoje usługi. Dlatego ich działania są również przewidywalne, łowią tematy, na które jest w danym momencie koniunktura.

Pseudoaktywistów, których zaliczamy do ludzi o nastawieniu antyrosyjskim, dzielimy na dwie grupy.

Grupa pierwsza:

Grupa patologicznie aspołeczna. Ludzie, którzy szerzą zakłamaną propagandę niewynikającą z ich wiedzy i wykształcenia. Śledząc ich komentarze i artykuły, często bardzo anachroniczne niedotyczące aktualnej sytuacji geopolitycznej. Ich głównym celem jest wykreowanie negatywnego wizerunku Federacji Rosyjskiej. Aby to osiągnąć, sięgają do wyuzadanych chwytów psychotechnicznych, odpowiednio spreparowanych na potrzeby propagandowe bloku zachodniego. Te manipulacje są bardzo szkodliwe i wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ żerują na naiwności i łatwowierności naszego społeczeństwa

Grupa druga:

W większości zwykli chuligani, którzy nie kierują się jakimkolwiek sensownym działaniem, a tym bardziej konstruktywnym myśleniem. Często zaliczają się do tej grupy ludzie młodzi, którzy nie mają ukształtowanych żadnych poglądów, a ich motywy działania mają charakter przypadkowy i typowo nastawiony na destrukcję wszystkiego, co jest w zasięgu wzroku. Reprezentują trochę wyższy poziom niż wandale, którzy wieczorną porą chodzą po parku i kopią śmietniki, ponieważ mają nad sobą kilku ludzi wykazujących odruchy myślenia i na ich polecenie działają w sposób zachowawczy. Są najlepszą bronią w rękach zawodowych rusofobów, działających na zlecenie określonych podmiotów organizacyjnych, których celem nadrzędnym jest działanie destrukcyjne na relacje polsko-rosyjskie. Sami z siebie nie są niebezpieczni, ale w odpowiednich rękach mogą stać się ostrym narzędziem.

Głównym celem Braterstwa Polsko-Rosyjskiego jest przeciwdziałanie tej patologii, która w ostatnich latach stała się zjawiskiem nagminnym i lekceważonym przez organy nadrzędne państwa polskiego.

1) Przeciwdziałanie rusofobii – główny element działania

2) Usuwanie skutków rusofobii – pośredni element działania

Ad. 1; Praca z ludźmi, kształtowanie oraz edukowanie ideologiczne poprzez konferencje, spotkania szkoleniowe, integracje, zloty, publikacje w środkach masowego przekazu, w tym głównie poprzez portale społecznościowe, czego następstwem ma być zmiana nastawienia naszego społeczeństwa do Federacji Rosyjskiej. Interweniowanie we wszystkich przypadkach zagrożonych działaniem „grupy pierwszej”.

Ad 2; Naprawianie, rekonstruowanie miejsc pamięci, w tym cmentarzy, pomników, oraz wszystkiego, co jest narażone na fizyczne oddziaływania „grupy drugiej”.

Podsumowując: usuwanie skutków rusofobii jest bardzo ważne, ale głównym, a zarazem istotnym elementem tej układanki jest zapobieganie przyczynom rusofobii.. Dlatego główny element realizacji zadań to działania ukierunkowane na usuwanie przyczyn, aby zapobiegać skutkom. (Działania pośrednie — praktyczne usuwanie skutków). Edukacja społeczeństwa zapobiegnie dewastacji, to długa i ciężka droga, ale podejmujemy się wyzwania, ile sił mamy, będziemy je realizować. Na sercu nam leży dobro naszej Polski w przyjaznych stosunkach z Federacją Rosyjską.

Mam nadzieję, że wielu ludzi podzieli moją opinię, a tym samym wesprze moje działania, które są czyste, bez podtekstów. Gram w otwarte karty, ponieważ uczciwość i szczerość w tych trudnych czasach, w jakich przyszło nam żyć, to jedyny sposób, aby zjednać nasze narody do tego stopnia, aby zostały zniesione wizy i wszystkim nam żyło się lepiej w zgodzie i szacunku. Nie wolno nam odsłaniać kart historii w nieskończoność i przez ich pryzmat niszczyć przyszłości naszych jeszcze bliskich sobie narodów.

