Oskarżał Trumpa, obnażył Obamę

© AP Photo/ Saul Loeb/Pool Obama poparł akcje protestacyjne przeciwko Trumpowi

Nauczyciele poprawności z portalu gazeta.pl promują nowy savoir-vivre. Tytuł na szerokość ekranu woła:

„Media za oceanem odczytały to jako przytyk do obecnie urzędującego prezydenta Donalda Trumpa. Trump krytykowany jest za seksistowskie wypowiedzi wobec kobiet i obsadzanie kluczowych stanowisk swojej administracji w większości białymi mężczyznami.”

Kiedy przeczytałem tytuł pomyślałem, że zobaczę zdjęcie - zrobione z jakiegoś tajnego schowka, o którym nie wie jeszcze nowa administracja – na którym Trump — w pozycji à la Bill Clinton — dopełnia szczegółu na obrazie jaki malują mu polityczni i nie tylko polityczni przeciwnicy.

A co widzę? Pozwolę sobie zacytować kilka wpisów pod treścią „zatrważającego uderzenia” w Trumpa, zamieszczonych na portalu gazeta.pl:

© AFP 2016/ ARIS MESSINIS Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Barack Obama „uczcił" swoje odejście czołgami w Europie

Przed przeczytaniem artykułu pomyślałem, że próbują atakować Trumpa, że siedzi rozkraczony na biurku w obecności stojących kobiet.

kaktus-2: Facet siedzi a kobiety stoją… taka poprawność

Jerzy Kołodziej: No jak na specjaliste od fotografii to chyba sam nie zrozumial co pokazuje. Efekt jest raczej odwrotny od zamierzonego

swojak11: Brawo!!! Trump zmiażdżony! Kobiety stoją a murzyn siedzi:) Normalnie Wersal!

deszczpluszczewpuszczy: Gdyby było to zdjęcie Trumpa to interpretacja byłaby taka: Patrzcie, Trump siedzi sobie a kobiety stoją! Nie popieram Trumpa, ale głupia propaganda mnie mierzi.

/w cytatach pisownia oryginalna/

Artykuł można byłoby pominąć, bo od tych „uderzeń”, „zmiażdżeń” itp., normalnych ludzi głowa boli, ale czy robienie czytelnikom „wody z mózgu” przez ludzi, którzy pretendują a nawet wydaje się im, że kształtują opinię publiczną, nie powinno być w jakiejś mierze napiętnowane?

Pal licho jakie przymioty z zakresu kultury osobistej reprezentuje „pierwszy afroamerykanin”, który pełnił funkcję Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Wyobraźmy sobie młodego człowieka, który zapoznaje się z artykułem i z jego wizualizacją w postaci zdjęcia, z nadzieją, że czegoś się nauczy, poszerzy swoją wiedzę. Pozna jakiś ułamek uniwersalnych wartości. A co widzi?

© AFP 2016/ Saul Loeb Kto naruszył przestrzeń powietrzną Trumpa?

Widzi rozkraczonego faceta siedzącego na biurku — trzymającego dłonie w kroczu — a przed nim stoją trzy kobiety. Kiedy czyta dalej jest jeszcze gorzej, ponieważ dowiaduje się, że jest to zachowanie prawidłowe. Więcej, tekst gloryfikuje zachowanie tego faceta i jednocześnie oskarża innego wielką czcionką w tytule.

Redaktorzy z gazeta.pl, wiadomo elita elit, nawet nie próbują niczego udawać. Nie przeszkadza im wpis obok zdjęcia, który burzy trochę tezę artykułu:

bamafantastique: What? That he sat while ladies were present?/pisownia oryginalna/

Pete Souza /osobisty fotograf Obamy/, no cóż, pomyślał, że zrobi coś dobrego, a wyszło? … w zależności od upodobań politycznych i wyznawanych norm etyczno-kulturowych. Nic uniwersalnego.

Dlaczego portal gazeta.pl opisał zdjęcie? Bo wszystkie zaoceaniczne portale to zrobiły.

To, że treść artykułu w żaden sposób nie zgrywa się ze zdjęciem, wydaje się autorowi nie przeszkadzać. Oskarżał Trumpa, obnażył Obamę.

W mojej opinii nie ma nic rasistowskiego ani seksistowskiego. Jest tylko próba zwrócenia uwagi na głupotę, która niezależnie w jakim opakowaniu, ciągle pozostanie głupotą. Wiem też, że mówienie prawdy — dziś — nie jest ani modne, ani wskazane. Pisanie zaś i mówienie pod określoną tezę jest opłacalne a wyznacznikiem wiarygodności, są „Media za oceanem…”

Czytelnicy Sienkiewicza znają frazę, która ilustruje opisywany w artykule przypadek:

„Jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy (…) to jest zły uczynek (…). Dobry, to jak Kali zabrać komu krowy”