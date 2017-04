Czego nie wiesz o Wielkanocy w Rosji?

Świąteczna atmosfera rozlewa się po rosyjskich miastach już od soboty, kiedy tłumy ludzi ciągną do cerkwi, aby poświęcić głównych bohaterów wielkanocnego stołu — jajka, kulicz (ciasto wielkanocne) i paschę (słodką potrawę z twarogu). Ostatnia o wiele rzadziej zdobi świąteczny stół, zapewne przez to, że nie jest łatwa w przygotowaniu.

© Sputnik. M. Yurchenko Pokarmy wielkanocne: jajka, kulicz i pascha.

Jak widać, potraw wielkanocnych jest w Rosji o wiele mniej niż w Polsce. Święcenie pokarmów trwa od godziny 12 do około 21 (zależy od cerkwi). Można to zrobić również po nocnym nabożeństwie.

© Sputnik. Vladimir Vyatkin Święcenie pokarmów wielkanocnych w monasterze Zmartwychwstania Pańskiego w Istrze.

Tłumy wokół cerkwi zbierają się znów o północy. W tym czasie ze świątyni wyrusza procesja, chór zaczyna śpiewać modlitwy wielkanocne, dzwonnik bić we wszystkie dzwony, a duchowny obwieszczać ludziom, że „Chrystus Zmartwychwstał". Po procesji dookoła cerkwi już w środku rozpoczyna się długie nabożeństwo, które może trwać do trzeciej — czwartej nad ranem.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Procesja podczas nabożeństwa wielkanocnego w Soborze Opieki Matki Bożej przy Rogożskim cmentarzu w Moskwie.

Jeśli będziecie mieć okazję, żeby spędzić Wielkanoc w Moskwie, polecam wybrać się do Monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej (między stacjami metra Łubianka i Czystyje Prudy). Śpiew potężnego chóru męskiego, dawne freski i ikony tworzą tak harmonijną całość, że na pewno pozostaniecie pod wrażeniem tej srogiej piękności.

© Sputnik. Yuriy Kaver Nabożeństwo w Monasterze Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie.

W niektórych cerkwiach duchowni praktykują podczas nabożeństwa rzucanie w tłum wierzących… święconkami. Jeśli chcecie zobaczyć to na własne oczy i poczuć na własnych głowach, na pewno traficie pod grad z jajek w Cerkwi Świętej Trójcy w Chochłowskim pierieułku w Moskwie (między stacjami metro Czystyje Prudy i Kitaj-gorod).

Po powrocie do domu, Rosjanie od razu siadają przy świątecznym stole. Jednak nie radzę Wam kończyć czuwania po posiłku. Uważa się, że nad świtem w WielkanocJedni mówią, że słońce zmienia swój kształt i rozmiar, drudzy zapewniają, że zmienia kolor, trzeci twierdzą, że słońce skacze. Ja widziałam tylko obręcz wokół dysku słonecznego, która kręciła się w różne strony z zawrotną prędkością. Jednak przyznam się, że w inne dni nie przyszło mi do głowy, aby obserwować wschód słońca, więc nie wiem, jak to zwykle wygląda… Ale możecie sami to sprawdzić!

Jeśli w niedzielę zdarzy Wam się przechodzić niedaleko cmentarza, znów otoczy Was tłum. Jeszcze z czasów radzieckich w Rosji trwa tradycja odwiedzania na Wielkanoc grobów krewnych. Cerkiew nie popiera tego zwyczaju, ponieważ przydziela specjalny czas na wspomnienie zmarłych. Jest to dziewiąty dzień po Wielkanocy (wtorek drugiego tygodnia po święcie) o nazwie Radonica (od słowa radość).

© Sputnik. Aleksey Malgavko Odwiedzanie cmentarzy w dniu Radonicy w mieście Tara obwodu omskiego.

Niedługo przed dniem, który poświęca się zmarłym, jest bardziej radosny dzień przeznaczony na śluby. Nosi nazwę Krasnaja Gorka (dosłownie Czerwona Górka, ale merytorycznie Piękna Górka) i wypada w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Zawieranie ślubów jest zabronione przez Cerkiew w ciągu 3 tygodni przed rozpoczęciem postu, 40 dni Wielkiego Postu i jeszcze 7 dni Wielkiego Tygodnia, więc Krasnaja Gorka jest pierwszym dniem po Wielkanocy, kiedy prawosławna młodzież może znów troszczyć się o zwykłe ludzkie szczęście.

Okres wielkanocny trwa 40 dni, w ciągu których można zamiast codziennego „Cześć" witać i żegnać się okrzykiem „Chrystus Zmartwychwstał!" Po pożegnaniu święta już tego okrzyku się nie używa, ale nie ma reguły bez wyjątku. Znam jedno miejsce w obwodzie moskiewskim, gdzie w najbliższą niedzielę po pożegnaniu Wielkanocy znów rozbrzmiewa radosne „ Chrystus Zmartwychwstał!" Jest to cerkiew Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny we wsi Spirowo, gdzie w tym dniu czci się ważną lokalną ikonę św. Mikołaja. Podejrzewam, że istnieją jeszcze cerkwie, które szukają możliwości, żeby chociaż na jeden dzieńze zmartwychwstania Pańskiego.

Natomiast póki co mam pełne prawo zwrócić się do tych, którzy ją podzielają: Chrystus Zmartwychwstał!