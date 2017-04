Braterstwo Polsko-Rosyjskie w pełnej gotowości

Braterstwo Polsko-Rosyjskie stanowczo odcina się od wszelkich przejawów nienawiści i dyskryminacji. Naszym celem jest praca dla dobra Polski w braterskich stosunkach z Federacją Rosyjską, wszelkie działania lub akty przeciw godności człowieka, naszej Ojczyzny lub Rosji są przez nas stanowczo potępiane! W naszych szeregach nie ma miejsca dla osób, które z jakichkolwiek pobudek postępują w sposób niegodny Polaka.

Osoby nieumiejące dostosować się do zasad panujących w organizacji nie będą tolerowane. Ostatnimi czasy miały miejsce w BPR czystki od ludzi przejawiających oznaki wyżej wymienionych aspołecznych odchyleń, które BPR potępia, i dalej czystki personalne trwają, wykluczamy wszystkich, którzy przejawiają jakiekolwiek oznaki niegodne człowieka. Jesteśmy społecznością przyjaźnie nastawioną do ludzi, a jak ktoś chce ziać nienawiścią, to na własny rachunek, nie w organizacji BPR.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Piotr Radtke, Braterstwo Polsko-Rosyjskie

Wzbudziło to wiele kontrowersyjnych uwag, ale autorzy tych tekstów już nie mają do nas dostępu. Rosja i Polska to dużo ludzi i możemy w drodze selekcji stworzyć organizację czystą od "chwastów żądnych sławy na wszelkie sposoby". Organizację czystą od nienawiści, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich innych objawów fobii i ksenofobii, gdzie powyższe zachowania są oznakami zezwierzęcenia! Tylko najlepsi i prawi ludzie zostaną z nami. Na których mogę polegać i którzy wspierają naszą sprawę dla chwały obojga narodów. Do BPR należy tylko ELITA ludzi charakteryzująca się charyzmą do prawdziwego patriotyzmu i dbałością o wartości ludzkie na najwyższym poziomie. Ludzie myślący inaczej nie muszą nam towarzyszyć, ponieważ ich poglądy nie służą POJEDNANIU w szerokim znaczeniu tego słowa, jako przyjaźni i pokoju do każdego narodu.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Zlot Braterstwa Polsko-Rosyjskiego w byłej bazie wojsk radzieckich

Nie wolno nam dzielić ludzi na gorszych lub lepszych, bo to stereotyp, który prowadzi do konfliktów i bratobójczych wojen, czego żywym przykładem jest Ukraina. Żądza władzy i chciwość doprowadziła ten kraj do ruiny. My, jako pacyfistyczna organizacja, mamy stać na straży pokoju. Mamy być przykładem dla innych organizacji, a nasz program główną myślą przewodnią, aby dać ludziom nadzieję na godne życie, bez przemocy i nienawiści. Nasze dzieci w perspektywie naszych działań mają liczyć na lepszą przyszłość. Jest to priorytet, aby dać przykład pozytywną postawą, WZORZEC dla najmłodszej części społeczeństwa. Nauka szacunku do historii, miejsc pamięci, a przede wszystkim szacunku do życia, ponieważ te wartości w świetle ostatnich wydarzeń, patrząc przez pryzmat agresji USA w Syrii , zamachu bombowego w metrze w Sankt Petersburgu oraz próbie następnego MAJDANU w Białorusi, na szczęście nieudanego, dzięki mądrości włodarza tego kraju, daje nam obraz tego, jak bardzo świat pogrążył się w chaosie, gdzie kładzione jest na szali życie niewinnych ludzi. Musimy stać ponad tym całym złem. Stojąc przed pierwszym tak wielkim wyzwaniem dla naszej organizacji, jakim jest wyjazd i oddanie hołdu bohaterom wraz z Nocnymi Wilkami na Drogach Zwycięstwa, sobie jak i innym członkom oraz sympatykom Braterstwa Polsko-Rosyjskiego serdecznie życzę.

