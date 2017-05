Drogami Zwycięstwa od Terespola

© Sputnik. Ilya Pitalyev Nocne Wilki złożyły kwiaty w Warszawie

Nareszcie mam możliwość publikacji i podzielenia się ze wszystkimi wspomnieniami bardzo żywymi, ponieważ całkiem niedawno zakończyliśmy rajd motocyklowy „Drogami Zwycięstwa”. Nie miałem możliwości bezpośrednich relacji, ponieważ w czasie trasy mieliśmy utrudniony dostęp do Internetu, a gdy już udało się nam uzyskać połączenie, po prostu brakowało sił na przygotowywanie materiałów. Byliśmy non-stop w podróży…

Na stacjach benzynowych łapaliśmy Internet, jednak, co było bardzo dziwne, łącze darmowe zostawało odcinane, zaledwie po kilku minutach. Takie zjawiska bardzo dziwne miały miejsce od początku Czech do samego Berlina…

© Sputnik. Виталий Залесский Nocnych Wilków z rosyjskim paszportem nie wpuszczono do Polski

Do Terespola dojechaliśmy dzień wcześniej w godzinach wieczornych. Słowacy przywitali nas na wejściu. Mili i sympatyczni ludzie. Po przygotowaniu samochodu, nagłośnienia i materiałów promocyjnych od razu nawiązała się więź przyjaźni, dołączyli do Niemcy, Rosjanie i Czesi, posiedzieliśmy wspólnie w restauracji było bardzo wesoło, wielu z nas znało się ze sobą z ostatniego rajdu. Omówiliśmy sprawy „Dróg Zwycięstwa” — dotyczące następnego dnia. Podzieliliśmy się spostrzeżeniami oraz wnioskami z poprzedniego roku.

© Sputnik. Wiktor Tołoczko Chirurg narzeka na polską straż graniczną

Nadmieniam, że BPR było odpowiedzialne za ceremonię. Liczyliśmy na to, że Nocne Wilki zostaną wpuszczone do Polski jednak sytuacja powtórzyła się,także nie mieliśmy złudzeń. Do kraju wpuszczono 6 motorów, jednak żadnego obywatela Federacji Rosyjskiej. Darek Kaczmarczyk, prezydent oddziału Nocnych Wilków w Polsce, został wpuszczony do kraju, ponieważ jest obywatelem polskim. Ruszyliśmy całą kolumną do Warszawy, przy dźwiękach muzyki patriotycznej z naszego megafonu. Złożyliśmy kwiaty na grobie Nieznanego Żołnierza oraz w mauzoleum Żołnierzy Radzieckich. Zainteresowanie ludzi bardzo duże, na ustach przechodniów przypadkowych nie dało się ukryć zdziwienia, na widok Radzieckiego Żołnierza salutującego w czasie składania kwiatów przez uczestników „Rajdu Zwycięstwa”. Nie natrafiliśmy na jakiekolwiek ślady fobii, skierowanej w naszym kierunku. Ze względów bezpieczeństwa zameldowaliśmy się za miastem na wypoczynek. Oznakowanie naszego samochodu w symbolach Braterstwa Polsko – Rosyjskiego mogło przyciągać przeciwników naszej akcji, także woleliśmy nie ryzykować, przynajmniej w pierwszy dzień.

© AFP 2017/ Sergei Gapon Nocne Wilki jadą dalej

Drogi Zwycięstwa 2017 © Zdjęcie: Mieczysław Wiatrak

Drogi Zwycięstwa 2017 © Zdjęcie: Mieczysław Wiatrak

Drogi zwycięstwa 2017 © Zdjęcie: MIECZYSŁAW WATRAK

Drogi Zwycięstwa 2017 © Zdjęcie: MIECZYSŁAW WATRAK

Drogi Zwycięstwa 2017 © Zdjęcie: MIECZYSŁAW WATRAK

Drogi Zwycięstwa 2017 © Zdjęcie: MIECZYSŁAW WATRAK

Drogi Zwycięstwa 2017 © Zdjęcie: MIECZYSŁAW WATRAK

Drogi Zwycięstwa 2017 © Zdjęcie: MIECZYSŁAW WATRAK

Drogi Zwycięstwa 2017 © Zdjęcie: MIECZYSŁAW WATRAK

Drogi Zwycięstwa 2017 © Zdjęcie: MIECZYSŁAW WATRAK

Drogi Zwycięstwa 2017 © Zdjęcie: MIECZYSŁAW WATRAK

Drogi Zwycięstwa 2017 © Zdjęcie: MIECZYSŁAW WATRAK

Drogi Zwycięstwa 2017 © Zdjęcie: MIECZYSŁAW WATRAK

Drogi Zwycięstwa 2017 © Zdjęcie: MIECZYSŁAW WATRAK

Drogi Zwycięstwa 2017 © Zdjęcie: MIECZYSŁAW WATRAK

Drogi Zwycięstwa 2017 © Zdjęcie: MIECZYSŁAW WATRAK

Drogi Zwycięstwa 2017 © Zdjęcie: MIECZYSŁAW WATRAK 1 / 17 © Zdjęcie: Mieczysław Wiatrak Drogi Zwycięstwa 2017

Grafik bardzo napięty, wieczna gonitwa jednak nie oszczędzaliśmy sprzętu. Prawdziwą nagrodą za zmęczenie były pomniki, na których mieliśmy możliwość oddawać hołdu poległym bohaterom wspólnie z uczestnikami "Dróg Zwycięstwa". Zadanie zrealizowaliśmy w 110 % także jesteśmy strasznie zmęczeni, ale szczęśliwi. Pozwoliło to nam wierzyć w to, że jak bardzo czegoś pragniemy i ciężko pracujemy na nasze marzenia, to wcześniej czy później nagroda zawsze będzie na nas czekać…