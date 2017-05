"Drogi Zwycięstwa 2017" w Warszawie

Warszawa grób Nieznanego Żołnierza oraz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich. Z Terespola późnym popołudniem dotarliśmy do stolicy. Bardzo dobra asekuracja warszawskiej policji umożliwiła nam sprawne przemieszczanie się, za co składamy serdeczne podziękowania. W śród ludności miejscowej oraz turystów wzbudzaliśmy bardzo duże zainteresowanie. Nie jest to codzienny widok, jak żołnierze w umundurowaniu WZ – 43 w tym wspólnie, polski i radziecki oficer jako symbol braterstwa broni, oddają honory przy grobie Nieznanego Żołnierza. Dokładny przebieg całej uroczystości przedstawia materiał wideo.

Nie miały miejsca w czasie ceremonii żadne incydenty o podłożu politycznym oraz rusofobicznym. Byliśmy nawet witani w pewnych momentach brawami. Rodziny z dziećmi podchodziły do nas, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, oczywiście nikomu nie odmawialiśmy. Było to bardzo miłe doświadczenie i świadczyło o tym, że zjawisko rusofobii w Polsce nie jest wcale tak zakorzenione jak mogłoby się to nam wydawać.

Ludzie nie są negatywnie nastawieni, jednak kierunek polityki, z jakim zderzamy się w rzeczywistości z góry narzuca nam, w co mamy wierzyć i w którą stronę patrzeć. Naród polski i rosyjski jest sobie bliski, mamy wiele wspólnego począwszy od tego, że jesteśmy Słowianami. Mamy bardzo podobną kulturę, wspólna historię, która nie zawsze zapisana była białymi kartami. Jednak potrafimy ze sobą rozmawiać w szacunku i zrozumieniu na poziomie ludzkim, bez nienawiści w oczach. Strona zachodnia narzuca nam sposób myślenia a w wielu przypadkach dyktuje warunki współpracy, które niszczą naszą przyjaźń Federacją Rosyjską, głównie na poziomie dyplomatycznym. Politycy w państwie polskim decydują za ludzi, chcą wyznaczać nam kierunek, jakim mamy podążać. Nie liczą się z uczuciami narodu, który nie jest wrogo nastawiony w jakąkolwiek stronę.

Kierując wzrok na naszych sąsiadów, jako przykład postawić należy Ukrainę i odradzający się w niej nacjonalizm, który w zatrważającym tempie przybiera na sile. Głos nienawiści do innych narodów stał się w tym kraju głównym elementem kampanii politycznej, która jednoczy naród poprzez wpajanie nienawiści do drugiego człowieka. Tak skrajnie nacjonalistyczna ideologia w niedalekiej przyszłości może być przyczyną wielu nieszczęść oraz krzywd ludzkich.

Jeszcze nie przestały krwawić rany po ludobójstwie dokonanym na ludności polskiej przez OUN UPA na Wołyniu a już w kierunku naszego państwa padają głosy nienawiści wraz z roszczeniami terytorialnymi. Rząd polski to bagatelizuje i przemilcza! W jakim kierunku podąża państwo polskie, jeżeli władze kreują Federację Rosyjską na wroga Polski…? Polityka antyrosyjska jest graniem pod dyktando naszych pseudo – zachodnich sojuszników, w których interesie leży, aby Polska i Rosja były skłócone. Zianie nienawiścią do naszych wschodnich sąsiadów, jest niczym innym jak odzwierciedleniem „ultranacjonalistycznego” chaosu politycznego, jaki ma miejsce na Ukrainie.

Kreujemy na naszego wroga Rosję, niszczymy wszystko, co nasze kraje łączy głównie na poziomie politycznym. Upodabniamy się w działaniach do nacjonalistów Ukraińskich a to bardzo zła droga, która może być katastrofalna w skutkach. Czy my jesteśmy tacy jak oni!? Na pewno nie!? Także wzywam Polski rząd do opamiętania się i nie godzenia w uczucia wielu obywateli państwa polskiego! Na poziomie ludzkim żadna ręka z zewnątrz nie zniszczy przyjaźni Polsko – Rosyjskiej, ponieważ jest zbyt mocno zakorzeniona, co wielokrotnie znalazło potwierdzenie na „Drogach Zwycięstwa” z Nocnymi Wilkami.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Braterstwo Polsko - Rosyjskie w Domu Dziecka

Braterstwo Polsko – Rosyjskie przejechało całą Polskę, potem Europę do samego Berlina i nie napotkałem żadnego głosu nienawiści, z jakiejkolwiek strony, czy to od władz miast, w których bywaliśmy, ludności, czy nawet od samej policji, która z należytą starannością dbała o nasze bezpieczeństwo. Wyjazd na drogi Zwycięstwa to symbol naszej przyjaźni i szacunku do siebie jako bratnich narodów. Rosjanie to nasi bracia i tak długo jak z góry będą naciski połączone z represjami w nasze uczucia, tak długo będziemy transparentnie głosić prawdę, aby nie zatracić się w pro-zachodniej propagandzie nawołującej do wzajemnej nienawiści naszych narodów.

Obowiązkiem każdego Polaka jest przeciwstawić się kłamstwom szerzonym przez media, nie dawać wiary w słowa, które są ściśle spreparowane, aby ukształtować w najmłodszej grupie społeczeństwa fałszywy wizerunek „Złej Rosji” na przyszłe potrzeby zapędów geopolitycznych Stanów Zjednoczonych. Mają swoje państwo za oceanem, niech tam wszczynają wojny a od Polski im wara, nie staniemy się ich kolejnym poligonem, na którym krocie będą zarabiać ich „Baronii przemysłu zbrojeniowego”. Jest nam niezmiernie przykro i z całego serca przepraszamy naszych braci z Federacji Rosyjskiej za bezpodstawną i kompromitująca nas Polaków w oczach całego świata, decyzję naszego rządu, który uniemożliwił wjazd na terytorium naszego kraju rosyjskim motocyklistom.

Jako jedyne państwo w Europie wykazaliśmy się brakiem szacunku do ludzi, którzy chcieli jedynie oddać hołd swoim i naszym bohaterom, którzy wyzwolili Europę od faszystowskich Niemiec. Bracia Rosjanie!!! Gdyby to od nas zależało wjechalibyście bez przeszkód a Braterstwo Polsko — Rosyjskie godnie by was przywitało, jednak jest nad nami ktoś wyżej, kto rozdaje karty tasowane przez USA. Rzuca się nam kłody pod nogi, aby zniszczyć naszą przyjaźń!! My jesteśmy gotowi na przeciwności losu, które nam gotuje zachód!! Nie ma takiej siły, która złamie Słowian podzieli nas Słowian!…