© Sputnik. Stanislav Savelyev Interwencja amerykańska w sprawy polskie jest pozbawiona jakiegokolwiek pardonu

Berlin zdobyty! Wtedy nie liczyło się nic innego! Faszyści zostali pokonani . Awangarda Polskiej Armii ramię w ramię z Armią Radziecką zdobywała Berlin! Ten wielki czyn bohaterstwa i chwały jest pomijany, ponieważ dwie armie ruszyły ze wschodu. Historia jest zakłamywana, na potrzeby obecnej polityki, gdzie jako główny cel stawia się działania antyrosyjskie, które narzuca nam zachód. Mamy myśleć i działać w kategoriach ściśle wykreowanych przez generałów amerykańskich. Ich wola ma być naszą wolą a ich wrogowie naszymi wrogami! To polityka przedstawiająca nas jako państwo poddańcze, uzależnione od Wuja Sama, który ma tak naprawdę nas gdzieś a jego wyuzdane interesy są kopiowane i wpuszczane na naszą scenę polityczną, która ma być propagandową siłą napędową dla obcego kapitału oraz interesu narodowego. Który tak naprawdę pod zasłoną demokracji uderza w Polska rację stanu.

Szukamy przyjaciół „fałszywych” daleko za oceanem a bezpośrednich sąsiadów obrażamy i przedstawiamy jako wrogów. Polska jest spychana w przepaść intryg państw bloku zachodniego, gdzie nasza rola jako miniaturki na ogólnoświatowej scenie politycznej, spychana jest na margines spraw drugorzędnych. Lgniemy do USA jako naszego zbawiciela, jak trutnie do miodu kleimy się do pasieki, w której nie jesteśmy mile widziani. Tak wielcy przyjaciele i obrońcy demokracji swawolnie buszują w naszym państwie ciesząc się ze służalczego poddaństwa gospodarzy. Jednak my do Stanów Zjednoczonych nie mamy wstępu! Wiza obowiązkowa bez niej ani rusz… No naprawdę prawdziwi przyjaciele w ten sposób postępują… Jest to zjawisko urągające godności prawdziwego Polaka noszącego w sobie dumę i pamięć tożsamości narodowej okupionej po stokroć krwią wielu Polaków, którzy nie szczędzili sił i życia, aby Polska była niezależnym narodem.

© Zdjęcie: Piotr Radtke Nocne Wilki w Słowacji (wideo,foto)

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Drogi Zwycięstwa 2017

Polityka stanów Zjednoczonych narzucając nam swoje cele, które naszymi urobionymi rękami próbuje na swoje potrzeby produkować, jest ciosem w naszą dumę narodową! Politycy, którzy nas reprezentują powinni kreować nasze państwo na niezależne a jednocześnie przyjaźnie nastawione do wszystkich sąsiadów.

Selekcjonowanie i dzielenie ludzi na lepszych oraz gorszych pod dyktando polityków, którzy tak naprawdę nie przejmują się losami naszego państwa jest ciosem w serca Polaków, patriotów, którzy walczą z zakłamaną propagandą, aby Polska nie została zepchnięta do roli karła europy, który nie jest zdolny podejmować samodzielnych decyzji, bez ingerencji państw obcych… Polsce są potrzebne gruntowne zmiany! Przede wszystkim na podłożu międzyludzkim. Należy jak najszybciej zaprzestać mowy nienawiści, która jest wymierzona w kierunku Federacji Rosyjskiej. Głównie jest to w interesie USA a nasz kraj jako wykonawca woli geopolitycznego agresora, kompromituje się w oczach uczciwych Polaków ludzi, którzy Rosjan mają za braci…