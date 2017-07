Jak z noclegu zrobić wizytę?

W 30 minut wystąpienia na Palcu Krasińskich Trump – włączając przerwy na oklaski i mimiczne demonstracje — wiele powiedzieć nie zdoła. Wspomni o Powstaniu Warszawskim i o Trybunale Konstytucyjnym, „wskazując” na budynek Sądu Najwyższego. Pochwali Polskę za wydatki wojskowe i zaproponuje ich zwiększenie — bo czasy niespokojne. Zapewni o wierności Stanów Zjednoczonych, pochwali konsolidację w ramach Trójmorza, bo choć pomysł rachityczny i palcem na wodzie pisany, to propagandowo możliwy do wykorzystania przeciw „starej unii”, jak i przeciw Rosji. Wspomni o walce z terroryzmem, który — niestety — bardzo wielu europejskich przywódców wpisało w krajobraz współczesnej polityki. Obietnic nie będzie, bo Trump nie lubi obiecywać. Mógłby, jak powiedział kiedyś klasyk, „zatańczyć i zaśpiewać, ale po co?”.

Kiedy odprawiał taniec z szablami w Arabii Saudyjskiej, to wiedział, z kim tańczy i z kim rozmawia, i jaka jest tych rozmów wartość wyrażona w dolarach. Tu spotyka się z „anonimowymi” dla siebie przedstawicielami państw Trójmorza. Z klientami. Nie zna ich i znać ich nie chce. Są mu teraz potrzebni. Na ich tle poczuje się ważny i chciany. Aby mógł ich rozróżniać, wszyscy musieliby mieć wpięte w klapy marynarek i żakietów tabliczki ze swoimi nazwiskami.

Trump to nie Primus Inter Pares, Trump to Primus, przynajmniej on tak uważa i jest do tego bardzo przywiązany.

Polacy z Chorwatami organizowali szczyt Trójmorza, a ludzie Trumpa przenieśli go z Wrocławia do Warszawy. Jakby chcieli udowodnić, że Clinton kłamał, mówiąc do Polaków "Nic o was bez was". Należy dodać, że w inicjatywę zaangażowane są: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia, Słowenia, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia oraz Austria, tak więc fraza Clintona nabiera jeszcze silniejszego znaczenia.

To nie to samo co w Wielkiej Brytanii, gdzie zebrano ponad 1,5 mln podpisów pod petycją mówiącą o tym, że nie chcą widzieć Trumpa na terenie swojego kraju.

Odrębną kwestią tej wizyty jest tzw. opozycja w Polsce.

Oburzenie zdają się wyrażać przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, ponieważ na uroczystość zapraszała ich ambasada amerykańska.

Nasi politycy mają to do siebie, że kiedy ktoś rozbiera ich z „liberii”, budzi się w nich poczucie godności narodowej, wyrażają oburzenie i gotowi są na wszystkie możliwe demonstracje swojego niezadowolenia. Ubrani w „liberie” wykonują polecenia „Pana zza oceanu” i dziwią się, że ktoś może to kwestionować. Dziś krzyczą „to skandal”, "nie mają amerykańskiej wizy" czy "żyjemy na Białorusi".

W tym miejscu należałoby przypomnieć „towarzyszom” z Platformy Obywatelskiej, że przez całe 8 lat mamili Polaków, że nie są odpowiedzialni za skandale swojej władzy, że miłość Ameryki do Polski jest wielka i wiz już nie będzie. Białoruś i Prezydent Łukaszenka stanowili nieodzowny element dyskursu w postaci straszaka.

Wyjątkowa „dbałość o Polskę i Polaków z PO” wyrażana przez Platformę Obywatelską doprowadziła do bezdyskusyjnego i pełnego zwycięstwa PiS, ale nikt z PO tego nie zrozumiał. Nadal żyją w przekonaniu, że hasło „By żyło się lepiej” — dotyczyło nas wszystkich.

Można dopowiedzieć oburzonym członkom Platformy Obywatelskiej: Służyliście Amerykanom przez 8 lat. Sojusz Polska – Stany Zjednoczone – mówił wasz minister — jest: „nic nie wartym robieniem loda Amerykanom, którzy traktują nas jak murzynów”. Pozwólcie "robić to" innym. Dzisiejszy protest i oburzenie nie czynią Was lepszymi.

Program przystanku Trumpa w Polsce nie przewiduje spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, aby nie psuć uroczystego nastroju Prezydentowi. Wystarczy stres na G20.

