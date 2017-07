II Zlot Braterstwa Polsko-Rosyjskiego

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Goście z Rosji w Bornem Sulinowie

Powoli zbliżamy się do II Zlotu Braterstwa Polsko-Rosyjskiego, który odbędzie się w Bornem Sulinowie w dniach 25-27.08.2017 r. Ośrodek, w którym odbędzie się nasze spotkanie, będzie w 100% wynajęty dla BPR. Liczę na dużą frekwencję, ponieważ ubiegłoroczny zlot udał się i bardzo miło spędziliśmy czas w gronie ludzi myślących inaczej.

Współorganizatorem zlotu jest Pan Romuald Koperski, sławny podróżnik, znawca Syberii, pisarz, muzyk i długo mógłbym jeszcze wymieniać osiągnięcia tego wspaniałego człowieka a mojego przyjaciela. W poprzednim roku okrzyknięto mnie w jednej z czołowych gazet agentem kremlowskim. Zarzucono mi, że Kreml mnie inspirował oraz dofinansował, co jest nieprawdą. Zlot był niekomercyjną imprezą, każdy uczestnik płacił i pokrywał wszystko prywatnie, a wyżywienie i napoje zostały zakupione ze wspólnie zebranych pieniędzy. W bieżącym roku jesteśmy w lepszej sytuacji, ponieważ Organizacja Braterstwa Polsko-Rosyjskiego działa oficjalnie jako legalnie zarejestrowane stowarzyszenie i możemy zgodnie z prawem pozyskiwać darowizny, dzięki którym będziemy w stanie zorganizować wszystko jak należy.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Braterstwo Polsko-Rosyjskie w siedzibie Nocnych Wilków

Nasze spotkanie, drugie z rzędu, ma bardzo duże znaczenie. Jest symbolem bliskości naszych narodów i łamie stereotypy, które przez ostatnie lata nagminnie i na różne sposoby były wpajane Polakom, aby zniechęcić nas, Słowian, do bratniego narodu, który jest bliski naszemu sercu. Zachodnie siły uderzają w nas z ukrycia poprzez wyspecjalizowaną agenturę. Są autorami intryg oraz dezinformacji, która jest dosłownie „wstrzykiwana” w różne odłamy środowisk prorosyjskich działających w Polsce. Przy czym w taki sposób, aby dochodziło do wewnętrznych sporów.

Te wyspecjalizowane działania są typowym psychotechnicznym, dobrze przygotowanym uderzeniem w nas, mającym za zadanie działać destrukcyjnie, aby osłabić lub zneutralizować ogniska, które sprzeciwiają się zaborczej polityce Stanów Zjednoczonych. Naszym celem jest jednoczyć ludzi działających i myślących inaczej. Uświadamiać społeczeństwo, które musi zrozumieć, że tylko i wyłącznie wspólnie i w sposób zorganizowany jesteśmy w stanie bronić naszej prawdziwej tożsamości oraz ideałów, dla których niejednokrotnie wielu z nas poświęciło wszystko. Wiem, strach jest nieodzownym towarzyszem naszej działalności, ponieważ jesteśmy inwigilowani na wszelakie sposoby. Jednak jak długo można milczeć, jeżeli jawnie uderza się w nasze wartości, w które wierzymy i są istotą ideałów, reprezentowanych w naszym działaniu. Dlatego apeluję do was wszystkich: nie dajmy się zastraszyć i ukażmy świadectwo prawdy! Przyjedźcie do Bornego Sulinowa!

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Braterstwo Polsko-Rosyjskie wychodzi poza granice Polski

Spotkajmy się i pokażmy całej Europie i reszcie świata, że my, Polacy, jesteśmy w stanie zmobilizować się, jak przychodzi niebezpieczeństwo, naruszenia naszych dóbr ideologicznych. Niszczone są pomniki i zaciera się ślady polsko-rosyjskiej przyjaźni, jest to eksterminacja naszego słowiańskiego pochodzenia. Jak daleko posuną się ludzie mający władzę nad takimi barbarzyńskimi decyzjami? Nie wiem. Ale wiem jedno, na każdy gest rusofobii musimy stanowczo, w sposób zorganizowany, pokazywać nasz sprzeciw na wszelkie sposoby, które mieszczą się w granicach prawa. Mamy udowodnić antyrosyjskim siłom, że nie jesteśmy łatwi do przejścia i nie mają co liczyć na żniwa, bo trafią tylko na suche odłogi, uderzając w nasze Słowiańskie Wartości!

Z BRATERSKIM POZDROWIENIEM

Piotr Bolo Radtke

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.