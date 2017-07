Czy Duda nadal chce być prezydentem?

Batalia o sądownictwo w Polsce spędza sen z powiek peerelowskim pogrobowcom, co ewidentnie widać po mobilizacji sił w celu niedopuszczenia do uchwalenia ustaw dotyczących polskich sądów. Jeżeli widzę na lewackiej barykadzie takie tuzy polskiej "demokracji" jak Michnik, Tusk, Petru, Gronkiewicz — Waltz, Schetyna, czy mocno wyświechtana już Janda, a także wielu pomniejszych "rewolucjonistów" na sorosowym jurgielcie, to siłą rzeczy wypada szturmować ową barykadę.

Poczynania Kaczyńskiego i PiS w zakresie zmian w sądownictwie są niczym innym jak odważną próbą dekomunizacji Polski, a wiedzieć należy, że dzisiejszy, polski wymiar sprawiedliwości jest sercem postkomunistycznego krwiobiegu i tylko dekapitacja tego monstrum może Polsce przywrócić status nie tylko państwa demokratycznego, ale status państwa w ogóle. Nie będąc zwolennikiem Kaczyńskiego, w tym konkretnym przypadku popieram jego poczynania w całej rozciągłości. Byłbym skłonny poprzeć go w wielu innych kwestiach, jednak mu nie ufam.

Nie ufam dlatego, że jego polityka zagraniczna to groteskowy spektakl niekompetencji, narażający Polskę na duże niebezpieczeństwo i myślę tu o świadomym grzebaniu jakichkolwiek możliwości na dialog z Rosją, jak również o banderyzacji Polski poprzez niekontrolowany przypływ Ukraińców do naszego kraju, którzy w najmniejszym nawet stopniu nie wykazują empatii w stosunku do Polski i Polaków. Ilekroć zaczynam myśleć o tym niebezpiecznym zjawisku, to zawsze na myśl przychodzi mi koń trojański..

Zaufania nie wzbudza też fakt, że nadal na wolności znajduje się pani Gronkiewicz — Waltz , która naigrywa się z jakiejś komisji powołanej do zbadania sprawy sprzedaży nieruchomości w Warszawie, nie pojawiajac się przed jej obliczem już trzykrotnie, a czy to nie prokuratura jest organem najbardziej kompetentnym do badania takich afer kryminalnych?

Kwestia zasadnicza w próbach przeprowadzenia reform w sądach — veto Dudy.

Jeżeli przyjmiemy, że PiS rzeczywiście chce zrobić coś dla Polski, a dekomunizacja to nie mało, to zawetowanie ustaw przez Dudę trudno jest pojąć i wytłymaczyć. Też jurgielt sorosowy?

To veto jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jedna kadencja prezydencka Dudę w zupełności zadowala.

Przytłaczająca przewaga Kaczyńskiego nad Dudą polega na tym, że Kaczyński jest politykiem i to dużego formatu, niezależnie od tego cz ktoś go toleruje, czy nie, a Duda? Duda przy nim to chłopczyk bawiący się w piaskownicy łopatką. Tak tę różnicę można zobrazować.

A może to wszystko jest tylko zgrabnie wyreżyserowanym spektaklem na potrzeby gawiedzi?

Osobiście życzę wszystkim Polakom tego, aby te ustawy jednak weszły w życie.

