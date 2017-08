Jeden z czołowych aktywistów Braterstwa Polsko-Rosyjskiego Radosław Opoczka dalej w akcji, kontynuuje Ogólnopolską Walkę z Rusofobią pod szyldem Braterstwa Polsko-Rosyjskiego! To jest zuch chłopak!!!! Brawo!!!

Jeden z czołowych aktywistów Braterstwa Polsko-Rosyjskiego Radosław Opoczka © Fotografie od blogera Piotr Radtke

Ogólnopolska walka z rusofobią trwa © Fotografie od blogera Piotr Radtke

Ogólnopolska walka z rusofobią trwa © Fotografie od blogera Piotr Radtke

Wielu Ludzi w BPR, przezwyciężając strach, decyduje się wychodzić na ulicę w celu dementowania kłamstw oraz zakłamanej propagandy antyrosyjskiej. © Fotografie od blogera Piotr Radtke

Ogólnopolska walka z rusofobią trwa © Fotografie od blogera Piotr Radtke

Jeden z czołowych aktywistów Braterstwa Polsko-Rosyjskiego Radosław Opoczka dalej w akcji, kontynuuje Ogólnopolską Walkę z Rusofobią pod szyldem Braterstwa Polsko-Rosyjskiego © Fotografie od blogera Piotr Radtke 1 / 6 © Fotografie od blogera Piotr Radtke Jeden z czołowych aktywistów Braterstwa Polsko-Rosyjskiego Radosław Opoczka

Radosław jak zawsze skromnie pisze o swoich działaniach:

„Dzisiejsza akcja przeciwdziałania rusofobii odbyła się w Krakowie. Podchodziłem do ludzi, wrzucałem ulotki do skrzynek, dawałem pod wycieraczki, rozdawałem pod przystankiem — wszystkie z możliwych sposobów przekazania ulotek. Ulotek rozdałem nieco ponad 250. Zdjęć by było dużo więcej, ale nie robiłem ich cały czas…”

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Agenci ABW w środowiskach prorosyjskich?

Po ostatnim spotkaniu, które miało miejsce w Czaplinku, wręczyłem Radkowi odznaczenie Braterstwa Polsko-Rosyjskiego i certyfikat potwierdzający nadanie za zasługi w propagowaniu Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej. Pomimo młodego wieku ten chłopak jest niezwykle dojrzały i doskonale rozumie, co się dzieje w naszym kraju i jakie spustoszenie niesie za sobą rusofobia, bezustannie podsycana przez państwa bloku zachodniego, inspirowane przez USA. Jest człowiekiem bardzo skromnym, jednak emanuje od niego ogromna energia, która ładuje baterie każdego sceptyka. Jak widać na fotografiach, bardzo dzielnie wykonuje swoje zadanie, nie bacząc na czyhające niebezpieczeństwo ze strony zarażonych wirusem rusofobii chuliganów.

Wielu Ludzi w BPR, przezwyciężając strach, decyduje się wychodzić na ulicę w celu dementowania kłamstw oraz zakłamanej propagandy antyrosyjskiej. Od początku roku odnotowałem około czterdziestu udokumentowanych „jawnych” akcji w terenie przeprowadzonych w różnych miastach przez działaczy BPR z całego kraju oraz działania także poza granicami kraju w środowiskach polonijnych, co jest precedensem w działalności prorosyjskiej.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Oblicza rusofobii leśnego miasteczka

Przodownikiem w akcjach międzynarodowych jest Kamil Stupecki, koordynator międzynarodowy, obszar działań Wielka Brytania z siedzibą w Londynie. Działa skutecznie, jednak niestety, nie obyło się bez gróźb i nieprzyjemności. Stracił aparat fotograficzny, który został rozbity przez rusofoba — Polaka! Kamil to twardy człowiek, który, jak mówi o sobie, jest zakochany w Krymie i w tym roku przygotowuje się do następnego wyjazdu.

W najbliższym czasie zostanie przygotowane sprawozdanie z całokształtu działalności Organizacji Braterstwa Polsko-Rosyjskiego, jednak na razie stoimy przed ogromnym wyzwaniem. Organizacja II Zlotu Braterstwa Polsko-Rosyjskiego w Bornem Sulinowie. Przedsięwzięcie bardzo ważne, o symbolicznym znaczeniu, ponieważ wychodzimy z otwartą przyłbicą do społeczeństwa, nawołując do integrowania się z naszymi przyjaciółmi z Federacji Rosyjskiej. Głównie mamy na celu pokazać światu, że nie wszyscy Polacy są chorzy na nienawiść do Rosji!

© Sputnik. Andrey Stenin Wirus rusofobii zacieśnia pętlę!

Niestety podobnie jak w roku poprzednim, nasiliły się w stosunku do nas prowokacje, których celem jest zniechęcić potencjalnych gości do tego stopnia, aby omijali nas szerokim łukiem. W wielu przypadkach jest to zwykła zawiść i zazdrość, ale są też działania inspirowane przez służby, które słabymi ludźmi posługują się jak marionetkami. Na takowe działania naszą bronią jest nasz dotychczasowy dorobek w BPR i żadna siła nie jest w stanie go podważyć! To taka nauka na przyszłość dla nierozgarniętych prowokatorów oraz gryzipiórków żądnych sławy kosztem naszego wizerunku!

Powinniśmy na pohybel tym jakże bezczelnym działaniom prowokacyjnym pokazać, że Polacy i Rosjanie to narody bratnie! Na zlot powinien przyjechać każdy człowiek, który utożsamia się z naszymi wschodnimi przyjaciółmi, aby dać świadectwo prawdzie i pokazać, jak potrafimy się zjednoczyć we wspólnym działaniu, gdy zajdzie taka potrzeba.

Kontakt do organizatora p.radtke@wp.pl Tel (+48) 509-771-024 lub przez stronę Braterstwa Polsko-Rosyjskiego http://rosjanie.webnode.com/ zakładka ZLOT BPR

Z Braterskim pozdrowieniem

Braterstwo Polsko-Rosyjskie

Piotr Bolo Radtke