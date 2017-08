Tylko zamach stanu może odsunąć PiS od władzy

Oburzenie wywołane wpisem dokonanym na Twitterze przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w związku z bestialskim gwałtem dokonanym na Polce w Rimini jest równie zatrważające, jak samo zdarzenie we Włoszech.

Wiceminister Jaki napisał: „Za #rimini dla tych bydlaków powinna być kara śmierci. Choć dla tego konkretnego przypadku przywróciłbym również tortury”.

Za #rimini dla tych bydlaków powinna być kara śmierci. Choć dla tego konkretnego przypadku przywrócił bym również tortury. — Patryk Jaki (@PatrykJaki) 27 sierpnia 2017

​Wyrazy oburzenia opublikowali min.: Adam Buła — „Wstydźmy się wszyscy, którzy potrafimy myśleć” –, Marek Twaróg — „Aż musiałem sprawdzić, czy to jego konto. Wiceminister sprawiedliwości. Poziom przedszkola. Najgorszego w mieście”, Tomasz Lis – „Jaki straszny prymityw” po głębszym namyśle dodał: „Przy okazji dobrze Pan opisał różnicę między PIS-em teoretycznym (prawo i sprawiedliwość), a praktycznym (zemsta, chaos i barbarzyństwo), Dariusz Ćwiklak – „Jaki minister, taka wizja sprawiedliwości…”, Tomasz Cimoszewicz – „Z wielkim smutkiem obserwuję wynurzenia niedojrzałego v-ce ministra sprawiedliwości. Poziom spod budki z piwem. Niegodne urzędnika państw.”, Przemysław Szubartowicz – „Żaden polityk w cywilizowanym kraju nie pozwoliłby sobie na takie słowa. Funkcjonariusz państwa Pis może, ryjąc w kolejnym dnie.”

Elita intelektualna Polski opozycyjnej nie pozostawiła na ministrze Jakim suchej nitki, jeszcze chwila i przeczytamy jak Adam Buła, Tomasz Lis, Marek Twaróg, Dariusz Ćwiklak, Tomasz Cimoszewicz, Przemysław Szubartowicz i cała reszta oskarżą ofiary z Rimini o nieuprawniony wstęp na plażę i prowokowanie zajścia.

Dla Pana Szubartowicza ciekawą literaturą z zakresu "co może polityk w cywilizowanym kraju" byłyby wypowiedzi amerykańskiego senatora McCaina, a propos Tomasza Cimoszewicza, dobrą lekturą i lekcją byłyby słowa „Trzeba się ubezpieczyć” wypowiedziane w określonym kontekście i także przez urzędnika państwowego”, co do tortur polecam lekturę: lotnisko Szymany, Abu Ghurajb, Guantanamo. Na początek wystarczy.

Wypowiedzi i wpisy Pana Jakiego nie odstają od poziomu współczesnej polskiej polityki, i nie tylko polskiej. Zatrważające jest jedynie to, że szukanie kija na przeciwnika politycznego pozbawione jest wszelkich zahamowań, tak z jednej, jak i drugiej strony.

Przy takiej opozycji to tylko zamach stanu może odsunąć PiS od władzy, jeśli komuś na tym zależy.

