Na skargę do Niemców

Niemcy nie muszą demonstrować swojej antyrosyjskości, bo wystarczająco dobrze sterują nią w Polsce, i do sterowania polityką niemiecko-rosyjską jest to wystarczająco mocny kaliber.

© AFP 2017/ Andreas Solaro Dyplomacja „paplaczy”

Budka pobiegł do Niemców pożalić się na PiS, który chce repolonizować media, chce reparacji wojennych, rozdaje środki budżetowe na lewo i prawo, a tak w ogóle to życzyłby sobie, aby PO wróciła do władzy z nim w roli głównej.

Platforma Obywatelska nie musi kontrolować mediów, bo robią to Niemcy, którzy jednocześnie kontrolują Platformę Obywatelską. Bo w ich interesie jest, aby PO była u władzy na wieki wieków. Wie o tym Pan Budka, który prosi o zwiększenie nacisku na rząd ze strony Unii Europejskiej, czytaj Niemiec, wyliczając – w wywiadzie – na jakie niedogodności narażają się niemieckie koncerny prasowe w przypadku urzeczywistnienia repolonizacji mediów, wyliczając: „Wydawnictwo Bauer: stacja radiowa RMF.FM oraz portal INTERIA.PL. Wydawca Polska Press, gdzie Verlagsgruppe Passau jest udziałowcem, publikuje ponad 15 gazet codziennych. Axel Springer drukuje największy dziennik FAKT.”

Taka amunicja odpowiednio ukierunkowana jest bardziej zabójcza niż czołgi Putina, przy czym należy zauważyć, że czołgi Putina ciągle stoją pod Moskwą, a tą amunicją „strzela się” do Polaków od dawna. Niemcy nie muszą demonstrować swojej antyrosyjskości, bo wystarczająco dobrze sterują nią w Polsce, i do sterowania polityką niemiecko-rosyjską jest to wystarczająco mocny kaliber.

Kolejna propozycja, a zarazem przestroga dla Niemiec, w ustach wiceprzewodniczącego PO Budki, to swego rodzaju stanie na „straży niemieckiej cnoty”. Budka mówi wprost, że ciągłe mówienie przez Kaczyńskiego o reparacjach wojennych to próba pokazywania Niemiec „w złym świetle”. Tylko PO może przerwać ten „czarny PR”.

Ankieta Czy Polska ma prawo żądać reparacji wojennych? To głupie rozgrzebywanie starych spraw, które pogorszy stosunki z sąsiadami 27.3% (185)

Tak, Polsce należą się reparacje wojenne 49.7% (337)

Nie ma 19.5% (132)

Nie mam zdania 3.5% (24) Głosowało: 678 Wszystkie ankiety To głupie rozgrzebywanie starych spraw, które pogorszy stosunki z sąsiadami

Tak, Polsce należą się reparacje wojenne

Nie ma

Nie mam zdania Wszystkie ankiety

Według wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej to, co chce zrobić Kaczyński z mediami, to jest okropność, która ostatni raz zdarzyła się w momencie „powstania Chińskiej Republiki Ludowej, kiedy to media znalazły się w rękach sił nacjonalistycznych i konserwatywnych".

Budce nie podoba się też „masowa dystrybucja środków publicznych” prowadzona przez rząd PiS. Martwi się, co będzie, jeśli gospodarka zacznie gorzej funkcjonować. Szkoda, że równej troski nie przejawiał, kiedy jego partia i koalicjant z PSL zadłużali Polskę bez opamiętania, a często i bez sensu na koszt przyszłych pokoleń.

Unia Europejska /czytaj Niemcy/, twierdzi Budka, „musi pokazać siłę” i zrobić to tak, aby Polacy nie odczuli, że jest to skierowane przeciwko nim, a „przeciwko rządowi”. Pan Budka, skarżąc się niemieckiej gazecie, mówi: „Polacy muszą zrozumieć, że UE nie jest wrogiem naszego kraju. Ta narracja jest używana przez rząd. W ogóle PiS buduje rzeczywistość, w której największymi wrogami kraju są: Bruksela, Berlin i Moskwa. Osłabia to także pozycję Polski w UE”.

Reasumując, gdyby Niemcy przycisnęli Kaczyńskiego, Budkę zrobili Przewodniczącym PO, to Polską rządziłaby Platforma Obywatelska, niemieckie gazety dla Polaków ukazywałyby się na dotychczasowych warunkach, Niemcy miałyby dobry PR nad Wisłą, nie byłoby już pojękiwania o reparacjach wojennych, a rząd w Warszawie byłby bardziej przewidywalny i spolegliwy dla Berlina niż ten obecny.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Ruski straszak dobry na wszystko

Ja proponuję i ostrzegam, działanie należy do was — zdaje się mówić wiceprzewodniczący Budka.

Kaczyński nie ma takiego pryncypała i wszystkie problemy musi rozwiązywać sam. Gdyby był bardziej elastyczny i zaczął patrzeć na wschód, jak czyni to Orban, to wiele „narzędzi”, których może użyć UE przeciw Polsce, stałoby się bezużytecznymi, ale do tego potrzebne jest wyzbycie się wielu ograniczeń, które leżą w nim samym. Kiedyś wygłosił orędzie do Rosjan i świat się nie zawalił.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.