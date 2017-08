II Zlot Braterstwa Polsko-Rosyjskiego za nami!

II Zlot Braterstwa Polsko — Rosyjskiego mamy za sobą i śmiało możemy powiedzieć, że wszystko poszło zgodnie z planem!

Do Bornego Sulinowa przyjechali goście z różnych stron Polski, niestety oprócz moich najbliższych, zaufanych kilku ludzi większość, która od dawna zapowiadała swój przyjazd, nie przyjechała. Niestety tak bywa. Jednak nie zakłóciło to programu zlotu.

Dzień pierwszy — wolna dyskusja na temat działalności Braterstwa Polsko-Rosyjskiego. Następnie integracja i zabawa przy ognisku w rytmie muzyki rosyjskiej oraz polskiej. Goście czuli się znakomicie. Było nam trochę przykro, że frekwencja nie taka, jak się spodziewaliśmy, a ci, co zaklinali się, że przyjadą, po prostu nie dotrzymali słowa.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke II Zlot Braterstwa Polsko-Rosyjskiego

Całe spotkanie miało podkreślić, że nie wszyscy Polacy są nastawieni do Federacji Rosyjskiej negatywnie. Propagowanie przyjaźni polsko-rosyjskiej praktycznie jest bardzo istotne w przeciwdziałaniu rusofobii, ponieważ daje możliwość wykazania się inicjatywą bezpośrednią, a nie tylko wirtualnie, bo tak wygodniej. Niestety większość wybrała komputery i gorącą kawkę w domku.

Ludzie, którzy przyjechali, stanowią dla mnie osobiście jako organizatora zlotu awangardę polskiego środowiska prorosyjskiego i zasługują na najwyższe uznanie.

Nie ukrywam, że bardzo zaszkodziły prowokacje w moim kierunku. Ze strony kilku osób, jak podkreśliłem to w jednym z wcześniejszych artykułów. Niestety ciąg prowokacji trwa nadal pomimo oficjalnych pism i rozmów z osobami funkcyjnymi nie ma większej zmiany. Jest przyzwolenie na oczernianie mnie i Braterstwa Polsko-Rosyjskiego.

Nie bacząc na kłody rzucane nam pod nogi, działamy sprawnie, czy to się komuś podoba, czy nie…

Drugi dzień zlotu zgodnie z planem miał się rozpocząć od wykładu pana Romualda Koperskiego, którego ogłosiłem współorganizatorem, niestety pan Romuald był nieobecny. Jak wynika z informacji, którą otrzymałem po zlocie, ważne sprawy uniemożliwiły przyjazd. Miałem dziesiątki telefonów usprawiedliwiających niemożności wzięcia udziału, królowały uszkodzone auta i wypadki. Dość często komiczne tłumaczenia, że boli noga itd…

No niestety — wziąłem to na kark i przystąpiliśmy do realizacji dalszej części zlotu. Udaliśmy się na cmentarze radzieckie. Po paradnym przejeździe z Flagami Braterstwa Polsko-Rosyjskiego z należnym szacunkiem oddaliśmy hołd zmarłym i poległym bohaterom Armii Radzieckiej oraz Polskiej w honorowej asyście. W tym celu zostały zakupione wiązanki kwiatów, z opisem w dwóch językach, polskim i rosyjskim — „PRZYJAŹŃ —ДРУЖБА".

Po części oficjalnej odbyła się miła wycieczka po Bornem Sulinowie w mundurach radzieckich wz-43 oraz umundurowaniu nowoczesnym, polskim i rosyjskim. Nie ukrywam, że budziliśmy bardzo duże zainteresowanie, był to niecodzienny widok, ludzie robili sobie z nami zdjęcia. W czasie spaceru tradycyjnie zakupy w rosyjskim sklepie u Saszy.

Wieczorem drugi dzień integracji. W części oficjalnej zostały wręczone odznaki Braterstwa Polsko-Rosyjskiego wraz certyfikatami. Dodatkowo wręczyłem koszulki BPR, które zostały zakupione dzięki wsparciu wspaniałego człowieka, Pana Zenona Sokołowa, Prezesa Fundacji Mniejszości Narodowych RUSICZ, za co mu gorąco dziękujemy!

Cześć oficjalną zakończyliśmy mianowaniem nowo wstępującego Sekretarza Generalnego Igora Wolanowskiego — następcę Romana Machelskiego, wspaniałego człowieka, pochodzącego z Nowosybirska. Oraz nadaliśmy tytuł Honorowego Członka Braterstwa Polsko-Rosyjskiego dla Pana Zenona Sokołowa, który bezapelacyjnie zasłużył na to wyróżnienie ze względu na jego wkład w propagowanie idei Braterstwa.

Integracja trwała do późnych godzin nocnych. Wspaniałą atmosferę podsycała dobra muzyka i suto zastawione stoły…

Tak że pomimo wszystkich trudności przedsięwzięcie, jakim był II Zlot Braterstwa Polsko-Rosyjskiego, uważam za udane, i zapraszam oczywiście wszystkich przyjaciół Rosji na następny Zlot za rok. Zdradzę, że następne będą organizowane co roku w innym województwie, jest to projekt, który zostanie wdrożony w życie od 2018 roku.

Z Braterskim pozdrowieniem!!!

Braterstwo Polsko-Rosyjskie

Piotr Bolo Radtke