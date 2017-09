Wypowiedzi Korejby i Maciejczuka mają charakter „PROWOKACYJNY"

© Fotografie od blogera Piotr Radtke II Zlot Braterstwa Polsko-Rosyjskiego za nami!

Oficjalne Stanowisko Braterstwa Polsko – Rosyjskiego odnośnie wielokrotnych prowokacji Jakuba Korejby i Tomasza Maciejczuka.

Braterstwo Polsko – Rosyjskie, jako organizacja, której głównym celem jest propagowanie i głoszenie idei przyjaźni i braterstwa między narodami Polski i Rosji, z niepokojem obserwuje od dłuższego czasu programy publicystyczne poświęcone problematyce międzynarodowej z udziałem osób, legitymizujących się polskimi dokumentami tożsamości – panami Jakubem Korejbą i Tomaszem Maciejczukiem.

Osoby te prezentują — prawdopodobnie w myśl założeń pomysłodawców tych programów — stanowisko Polski w sprawach będących przedmiotem toczących się w studio dyskusji. Analizując treść poglądów wypowiadanych publicznie przez wskazane powyżej osoby można odnieść wrażenie, iż wypowiedzi te mają charakter prowokacyjny, wywołując tym samym ogromną niechęć rosyjskiego audytorium do narodu polskiego jako całości.

Braterstwo Polsko – Rosyjskie pragnie zdecydowanie podkreślić, iż dla dobra wzajemnych relacji międzyludzkich, koniecznym jest rozróżnienie oficjalnego stanowiska władz Polski od stanowiska Polaków jako narodu, gdyż w znacznej mierze stanowiska te nie są tożsame. Nasza organizacja zajmuje się walką z rusofobią, realizowaną obecnie przez władze Polski i rozpowszechnianą przy pomocy środków masowego przekazu. Nie jest w tym momencie naszym zadaniem zgłębianie przyczyn takiej polityki w stosunku do bratniego rosyjskiego narodu, podkreślenia wymaga jednak fakt, iż taka polityka władz Polski jest bardzo szkodliwa, przede wszystkim dla Polski.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Ruski straszak dobry na wszystko

Należy, zatem zrobić wszystko, co możliwe, by propagować i krzewić na terenie obu naszych krajów przyjaźń polsko-rosyjską, jako oddolną inicjatywę zwykłych obywateli. Należy przyznać, iż nastroje i polityka rusofobiczna mają długą historię w naszym kraju. Przyjmujemy to jako fakt, z którym należy się liczyć. Nie mamy wpływu na to, co było, możemy jednak wpłynąć na naszą wspólną przyszłość, a wpływ ten może być zarówno pozytywny, jak też negatywny.

Działania organizacji Braterstwo Polsko-Rosyjskie skierowane są na maksymalne zmniejszenie wpływu szkodliwej prozachodniej i jednocześnie antyrosyjskiej propagandy oraz występowanie w prawdziwym interesie Polski i polskiego narodu. Realizowanie tych celów nie jest łatwym zadaniem, zważywszy na jego prehistorię. Z przykrością musimy stwierdzić, iż charakter wyżej wymienionych programów publicystycznych nie sprzyja poprawie stosunków między narodami rosyjskim i polskim, ani krzewieniu wzajemnej przyjaźni, a wręcz utrudnia realizację tej idei, a nawet może przyczynić się do zmniejszenia rezultatów naszych działań, których realizacja i tak nie jest łatwa.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Ogólnopolska walka z rusofobią trwa

Jak najbardziej słusznym jest pokazywanie polityki obecnych władz Polski, niemniej jednak Braterstwo Polsko – Rosyjskie stoi na stanowisku, iż pożądanym byłoby zrównoważenie poprzez pokazanie również tego, że w Polsce istnieją siły, które nie zgadzają się z prowadzoną obecnie rusofobiczną polityką. Prezentowanie opinii publicznej postaw i stanowisk reprezentowanych przez panów Korejbę i Maciejczuka, jako odzwierciedlenia tych ogólnie panujących obecnie w Polsce, jest niezgodne z prawdą i szkodliwe, zarówno dla rzeczywistego wizerunku narodu polskiego, jak i dla rozwoju relacji między naszymi bratnimi narodami w przyszłości.

Z uwagą obserwujemy, jaką zrównoważoną politykę międzynarodową prowadzi Pan Prezydent Władimir Putin, którego z całego serca popieramy, a także zauważamy, w jakim rażącym dystansie z tą polityką pozostają działania realizowane w wymienionych programach publicystycznych. Jako organizacja krzewiąca idee przyjaźni między naszymi narodami ubolewamy z powodu wszelkich działań, których skutkiem jest wywoływanie wzajemnej niechęci i rosnącego niezrozumienia.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Agenci ABW w środowiskach prorosyjskich?

Sprawa jest bardzo poważna i w pewnych momentach historii może zaważyć na losach naszych bratnich narodów. Zależy nam na tym, by te losy były jak najbardziej korzystne i świetliste.

Zarząd Braterstwa Polsko — Rosyjskiego