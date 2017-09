Brzmi jak pochwała faszyzmu

Na początek krótka wojenna historia naznaczona cierpieniem i śmiercią. Hugh O’Flaherty, irlandzki ksiądz, urzędnik Kurii Rzymskiej, ocalił około 4000 żołnierzy alianckich i Żydów w Watykanie podczas II wojny światowej. Herbert Kappler, SS-Obersturmbannführer, zbrodniarz hitlerowski, szef SD i Gestapo w Rzymie.

W czasie II wojny światowej obaj Panowie, stanęli po przeciwnej stronie barykady. Kiedy Herbert Kappler „pracował w Rzymie” na miano zbrodniarza wojennego, ksiądz O’Flaherty „pracował” w tym samym mieście na miano bohatera, który ocalił tysiące ludzi. Sprzeczność między oboma działaniami była zasadnicza i bezpośrednia. Hugh O’Flaherty pomagał tym, których chciał zabić Herbert Kappler.

SS-Obersturmbannführer Kappler dość szybko się dowiedział, że bezpośrednią przyczyną braku „sukcesów” w jego pracy jest ksiądz O’Flaherty, dlatego postanowił rozprawić się z nim w sposób ostateczny. Mógł to zrobić poprzez wtargnięcie do Watykanu i tam dokonać aresztowania. Stanowiłoby to jednak naruszenie prawa międzynarodowego. Przyszły zbrodniarz wojenny nie zdecydował się na taki krok.

Mimo, że swoimi działaniami doprowadził do śmierci tysięcy ludzi, to nie chciał naruszyć prawa międzynarodowego, gwarantującego nienaruszalność granic Watykanu. W zamian wydał rozkaz, aby namalować białą linię na granicy między Watykanem i Włochami, której przekroczenie przez księdza O’Flaherty’ego będzie się równało wyrokowi śmierci.

© Sputnik. Maksim Blinov Rewizja w rosyjskim konsulacie w San Francisco

Po wojnie Kappler został skazany jako zbrodniarz wojenny, a ksiądz O’Flaherty odznaczony m. in.: amerykańskim Medalem Wolności i Orderem Imperium Brytyjskiego.

Państwa, organizacje i ludzie definiujący swoje postępowanie w myśl: „Najlepszą zasadą jest brak zasad” sami klasyfikują się w szeregi barbarzyńców.

Kościoły były miejscem azylu, w Anglii Jakub I wyjaśniał swym funkcjonariuszom w 1624 roku, że nie mają prawa przeszukiwać ambasad. W XXI wieku, służby Stanów Zjednoczonych wchodzą na teren placówek dyplomatycznych Federacji Rosyjskiej i dokonują przeszukań.

Kto ma wyobraźnię niech się zastanowi i odpowie na pytanie: Co by się stało gdyby takiego aktu dokonano w placówce dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych w jakimkolwiek kraju.

Wspomnienie wydarzeń wojennych w Rzymie, to pochwała „zasad i prawa”.