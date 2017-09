„Muzyczna odsłona walki z rusofobią"

W dniach 7-10 września 2017 r. odbył się VI Festiwal Romansu Polsko – Rosyjskiego w Legnicy im. Lidii Nowikowej, zorganizowany wspólnie przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Zarząd Krajowy w Warszawie oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” w Legnicy.

Dzięki nawiązanej współpracy z jednym z organizatorów, a w szczególności dzięki nieocenionemu wsparciu i opiece Kierownika Projektu pani Pauliny Winnickiej, przedstawiciele Braterstwa Polsko – Rosyjskiego mieli zaszczyt i ogromną przyjemność wzięcia udziału w Koncercie Galowym zatytułowanym „Oczi czornyje”, jaki odbył się 10 września br. w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke VI Festiwal Romansu Polsko – Rosyjskiego w Legnicy im. Lidii Nowikowej

Podczas kończącego festiwal koncertu wystąpili artyści z Polski i krajów byłego ZSRR, w tym Rosji, Białorusi, Ukrainy, a nawet Uzbekistanu, którzy w przepięknej scenerii wykonali romanse polskie i rosyjskie, dostarczając tym samym licznie zgromadzonej widowni niezwykłych wrażeń. Koncert z wielkim kunsztem poprowadziła para polsko – rosyjska – Aurelia Sobczak, aktorka z Warszawy, reżyser wszystkich festiwalowych koncertów oraz Iwan Iliczew z Moskwy, członek organizacji Braterstwo Polsko – Rosyjskie, którego głos rozbrzmiewał ze sceny również w wielu pięknie wykonanych utworach, z finałowym Walcem Legnickim włącznie.

Nie można nie wspomnieć o tym, że patronat honorowy nad festiwalem objęli między innymi przedstawiciele Zarządu Województwa Dolnośląskiego w osobach samego Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego i członka zarządu Tadeusza Samborskiego, który jest również pomysłodawcą festiwalu i prezesem Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy”.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke VI Festiwal Romansu Polsko – Rosyjskiego w Legnicy im. Lidii Nowikowej

O randze tego wydarzenia świadczy także obecność na gali finałowej nie tylko przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z Marszałkiem Województwa na czele czy Prezydenta Miasta Legnica, ale także Konsula – pana Igora Stroke z Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu oraz przedstawicieli władz kościelnych, organizacji samorządowych, instytucji kulturalno-oświatowych i sponsorów.

Ogromne zainteresowanie, jakim cieszyło się to wspaniałe i przygotowane z dużym rozmachem wydarzenie, dowodzi jednoznacznie, że jest znaczna część społeczeństwa, która nie poddała się otumanieniu wściekłą kampanią rusofobii, uprawianej przez obecne władze w Warszawie.

Nie sposób nazwać tej władzy polską, gdyż pozornie propolskie posunięcia w jej wykonaniu, docelowo doprowadzają do eskalacji napięcia w relacjach między Polską a Rosją. Oczywistym jest natomiast fakt, iż eskalacja ta może przynieść korzyści jedynie dalekim „przyjaciołom” Polski, jako element ich rozgrywek geopolitycznych. Natomiast Polska, która trwając w nurcie polityki antyrosyjskiej może stracić znacznie więcej niż zyskać.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke VI Festiwal Romansu Polsko – Rosyjskiego w Legnicy im. Lidii Nowikowej

Abstrahując jednak od prowadzonej przez polskojęzyczne władze polityki, utrzymywanej w duchu mocno antyrosyjskim, utrwalanej z dużym natężeniem przez media głównego nurtu, trzeba koniecznie jeszcze raz podkreślić, że sposób w jaki naród polski przyjmuje wydarzenia takie, jak wspomniany festiwal jest niezwykle pokrzepiający i napełnia radością.

Wygląda na to, że nastroje w społeczeństwie są pozytywne, a to, co rosyjskie jest mimo wszystko bliskie i pożądane. Cieszy to tym bardziej, że idea jaka przyświecała festiwalowi, duch w jakim wykonane zostały polskie i rosyjskie pieśni, a także wszystkie słowa, jakie padały ze sceny, doskonale pokrywają się z wartościami i charakterem działalności prowadzonej przez Braterstwo Polsko – Rosyjskie.

Powodem wzięcia udziału w koncercie przedstawicieli Braterstwa Polsko – Rosyjskiego było nie tylko podziwianie olbrzymiego kunsztu prowadzących i artystów, ale była to przede wszystkim wizyta o charakterze oficjalnym. Podczas kolacji wydanej na zakończenie festiwalu, Sekretarz Generalny BPR Igor Wolanowski dokonał uroczystego wręczenia odznaki i certyfikatu Braterstwa Polsko – Rosyjskiego członkowi organizacji, Iwanowi Iliczewowi z Moskwy.

Należy wspomnieć, że Iwan jest nie tylko charyzmatyczną osobowością sceniczną, ale także miłośnikiem i biografem Anny German oraz wykonawcą jej piosenek, a wszystkim co robi, dowodzi, że przyjaźń między narodami jest nie tylko możliwa, ale jest po prostu faktem. Jak sam mówi, szerzenie tej przyjaźni realizuje poprzez muzykę — będąc w Rosji śpiewa po polsku, a będąc w Polsce śpiewa po rosyjsku.

VI Festiwal Romansu Polsko – Rosyjskiego w Legnicy im. Lidii Nowikowej © Fotografie od blogera Piotr Radtke

VI Festiwal Romansu Polsko – Rosyjskiego w Legnicy im. Lidii Nowikowej © Fotografie od blogera Piotr Radtke

VI Festiwal Romansu Polsko – Rosyjskiego w Legnicy im. Lidii Nowikowej © Fotografie od blogera Piotr Radtke 1 / 3 © Fotografie od blogera Piotr Radtke VI Festiwal Romansu Polsko – Rosyjskiego w Legnicy im. Lidii Nowikowej

Pozostaje mieć nadzieję, że ten piękny i rozwijający się w swej formie festiwal, którego zakończona właśnie szósta edycja, uznana została zarówno przez organizatorów, jak też samych artystów, za najlepszą z dotychczasowych, stanie się przykładem dla władz samorządowych innych województw, a powaga sytuacji w naszych relacjach z Rosją spotka się ze zrozumieniem i zrobią one wszystko, by zniwelować skutki obecnej samobójczej polityki prowadzonej przez Warszawę.

Zarząd Braterstwa Polsko — Rosyjskiego