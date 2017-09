Integracja Polaków i Rosjan w Olsztynie

Początek Pierwszego Rajdu Przyjaźni Polsko — Rosyjskiej rozpoczął się z pięknym akcentem spotkania dwóch zaprzyjaźnionych organizacji, Braterstwa Polsko — Rosyjskiego i Kaliningrad – Olsztyn Świnoujście. Goście z Kaliningradu przybyli w licznej grupie, ponad czterdzieści osób.

Na pierwszym planie było złożenie wieńców pod pomnikiem na cmentarzu armii radzieckiej w Olsztynie. Jako samochód prowadzący, oznakowany pojazd BPR, poprowadziliśmy kolumnę w kierunku cmentarza. W tle patriotycznej muzyki oddaliśmy cześć poległym bohaterom.

Integracja przebiegała w atmosferze przyjaźni i wzajemnego poszanowania, daliśmy przykład jak można żyć ze sobą w zgodzie. Polacy i Rosjanie nie są dla siebie wrogami. Sztucznie napędzana prozachodnia propaganda uderza w nas z ogromną siłą, a my się jej przeciwstawiamy w najprostszy możliwy sposób. Musimy jak najczęściej organizować tego rodzaju spotkania, aby osłabić falę kłamstw przedstawiającą nas Polaków jako rusofobów wrogo nastawionych do Federacji Rosyjskiej.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Pierwszy Rajd Przyjaźni Polsko - Rosyjskiej

My jesteśmy świadectwem na to, że są to podłe kłamstwa, a dowodem nie do podważenia, był nasz kontakt w czasie rajdu z ludźmi na ulicach wielu miast Polski, co przesądza intencje podżegaczy i prowokatorów, których celem jest skłócanie naszych narodów.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Pierwszy Rajd Przyjaźni Polsko - Rosyjskiej

W Polsce działają różne siły inspirowane przez zachód często ze sobą konkurują w prześciganiu się w coraz to nowych pomysłach jak nam zaszkodzić. Prowadzone są rozmowy nawet w rosyjskich programach, w których biorą udział Polacy. Jak na zamówienie podsycają polonofobię wśród rosyjskich słuchaczy.

Niestety jest to działanie na szkodę państwa polskiego i dobrych relacji z Federacją Rosyjską. Takowe praktyki powinny być skutecznie eliminowane. Wielu Polaków jest sparaliżowanych zachodnią propagandą, ale jest także wielu ludzi w Polsce myślących inaczej! Nie wolno ich pomijać i spychać na margines informacyjny!

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Złożenie wieńców pod pomnikiem na cmentarzu armii radzieckiej w Olsztynie

Składam podziękowanie wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do realizacji tego wspaniałego spotkania Polaków z Rosjanami. Między innymi gorące podziękowania składam dla:

Pan Zenon Sokołow, Prezes Fundacji Rusicz, za pełne wsparcie, dzięki któremu Braterstwo Polsko — Rosyjskie może sprawnie działać i funkcjonować.

Michaił Pyresin – organizacja, Kaliningrad — Olsztyn — Świnoujście.

Irena Teliczan — członek zarządu organizacji społecznej Kaliningrad — Świnoujście — Olsztyn w Kaliningradzie

Krzysztof Teliczan — członek prezydium Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Olsztynie

Dyrekcji oraz obsłudze Hotelu Manor

Piotr Bolo Radtke