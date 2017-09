W Braterstwie Polsko-Rosyjskim głosimy pokój

© Fotografie od blogera Piotr Radtke I Rajd Przyjaźni Polsko – Rosyjskiej

Działania terenowe prowadzone na rzecz propagowania przyjaźni polsko – rosyjskiej polegały na kolportażu ulotek nawołujących do zaprzestania wrogiej polityki przeciwko Federacji Rosyjskiej.

Państwa zachodnie bardzo krytycznie wypowiadają się pod adresem Rosji, a głównym podłożem tak ostrej polityki jest bliska współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Interesy USA są sprzeczne z pokojową polityką Federacji Rosyjskiej, dlatego powstaje fałszywy twór propagandowy, którego głównym zadaniem jest przedstawiać naszych wschodnich sąsiadów w jak najbardziej niekorzystnym świetle. W tym celu bardzo intensywnie pracują media i inne środki masowego przekazu. Ludzie są dosłownie faszerowani kłamstwami. Dzieje się tak niemalże na skalę przemysłową! Nabiera rozmachu produkowanie rusofobów, ziejących nienawiścią do bogu ducha winnych Rosjan.

Integracja Polaków i Rosjan w Olsztynie

Nasze rozmowy z ludźmi w dziewięćdziesięciu procentach miały przebieg spokojny i zrównoważony. Zdecydowana większość naszych rozmówców była tego samego zdania, co my. Hasła „Stop Rusofobii” albo „Nigdy Więcej Wojny” górowały.

Trafiali się nam również rozmówcy zagraniczni. Na przykład w Mikołajkach bardzo ciekawą rozmowę odbyliśmy z obywatelem wschodniej części Republiki Federalnej Niemiec, który jasno zaznaczył, że robimy dobrą robotę i trzeba zrobić wszystko, aby koszmar II Wojny Światowej się nie powtórzył. Tu należałoby dodać, że Rosja zapłaciła w tej wojnie najwyższą cenę — 20 milionów istnień ludzkich. Tak wielka tragedia doświadczyła ten naród, jakiej nikt jeszcze nie zaznał…

My, znający z opowiadań i przekazów historycznych tamte straszne czasy, robimy wszystko, aby przypomnieć ludziom, że nienawiść do innego narodu, jeśli jest niekontrolowana, to ewoluuje, co najczęściej kończy się wojną. Tak nas nauczyła historia. Dlatego musimy się zastanowić, kto nas do tej wojny pcha i jaki ma w tym interes, abyśmy byli kreowani na wrogów Rosji.

„Muzyczna odsłona walki z rusofobią"

W Braterstwie Polsko — Rosyjskim głosimy pokój i dobre relacje miedzy Polską i Rosją. Wychodzi nam różnie, bo z różnymi ludźmi mamy do czynienia. Jesteśmy przekonani, że ta praca jest wyjątkowo pożyteczna, bo mobilizuje nasze społeczeństwo do myślenia i wyciągania daleko idących wniosków. Jeżeli nawet w kilku procentach przyczynimy się do poprawy stosunków miedzy naszymi narodami, to znaczy, że warto podążać drogą, którą obraliśmy.