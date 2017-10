Ustawa dekomunizacyja to zło wcielone!

To my Polacy mamy wykazać inicjatywę!

Trwa międzynarodowa akcja ratowania pomników. Kieruję słowa głównie do Polaków, bo to my, a w zasadzie rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest odpowiedzialny za niechlubną ustawę dekomunizacyjną, na mocy której mają być niszczone pomniki oraz miejsca pamięci . Jak wysoce haniebne będzie, jeżeli dojdzie do zbezczeszczenia Powązkach Warszawskich grobów osób, które zgodnie z ustawą nie zasługują na to, aby ich szczątki tam spoczywały! Nawet hieny cmentarne tak nie robią!

Musimy wykazać konsekwentną wolę przeciwdziałania temu patologicznemu procederowi. Jesteśmy to winni polskim obywatelom i jesteśmy to winni Federacji Rosyjskiej oraz Armii Radzieckiej, która wyzwalała nas spod okupacji faszystowskich Niemiec. Zarówno zwykli ludzie, jak i państwo jako instytucja, nie mają prawa ingerować w pamięć historyczną, która jest jedna i niepodważalna! Również nie mamy prawa tej historii zmieniać oraz zakłamywać. Każde miejsce pamięci, każdy pomnik z osobna przedstawia osobną tragedię ludzką, żołnierzy nie tylko Armii Czerwonej, ale także polskiej oraz innych narodów, które wspólnie, jako sojusznicze armie, skierowały broń w kierunku wspólnego wroga.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Sierp i młot znikną z cmentarzy czerwonoarmistów w Polsce

Polska, a przede wszystkim my, ludzie myślący inaczej, mamy obowiązek stać twardo na stanowisku obrony wizerunku nas, Polaków w oczach sąsiadów za wschodnią granicą. To my mamy wykazać inicjatywę! To my reprezentujemy Polskę! To jest nasz święty obowiązek, aby walczyć o dobre imię Polaków, które tak bardzo wyszczerbili na arenie międzynarodowej nasi przedstawiciele wybrani w demokratycznych wyborach. Dostali mandat zaufania i teraz mają nas w garści. Jedynie działając jako silny ruch społeczny, skonstruujemy mechanizm na tyle skuteczny, który może będzie w stanie wywrzeć jakąkolwiek presję na ustawodawców, aby tak katastrofalne decyzje zostały cofnięte i ponownie rozpatrzone.

Nie mamy prawa w tej działalności wykorzystywać Federacji Rosyjskiej i grać na uczuciach ich patriotyzmu. Jest sprawą oczywistą, że Rosja będzie nas wspomagać, ponieważ jest to dla nich sprawa najwyższej wagi, aby chronić pamięć swoich przodków. Polacy, naród dumny i honorowy, nie ma prawa tego wykorzystywać.

To my mamy zorganizować wszystko w taki sposób, aby naszymi własnymi narodowymi siłami udowodnić Rosji, że zasługujemy na ich przyjaźń, nie tylko jako najbliżsi sąsiedzi, ale także jako Słowianie, którzy powinni żyć ze sobą w zgodzie i przyjaźni.

Zadanie, którego podjęło się Braterstwo Polsko — Rosyjskie wspólnie z Międzynarodowym Związkiem "Spadkobiercy Zwycięstwa", jest wielkim wyzwaniem. Obowiązkiem strony polskiej jest zrobić wszystko, aby uświadomić polskie społeczeństwo, że jako naród popełnimy niewybaczalny błąd, uderzając w serce patriotyzmu narodu rosyjskiego. Okazując brak szacunku dla ich ojców i dziadków, którzy oddali życie, walcząc na naszej ziemi za naszą wolność, staniemy się niegodni szacunku naszych przyjaciół.

© Zdjęcie: Diliara Sedowa Obrońcy pamięci jednoczą się

Użyję metafory, aby dać światło sprawie najbardziej istotnej: To tak, jakby rozbić przyjacielowi samochód i poczuć się do obowiązku jego naprawy, ale pod warunkiem, że właściciel tego samochodu pokryje koszty … No, nie tędy droga! Takie postępowanie jest niegodne Polaka!

Braterstwo Polsko — Rosyjskie stoi na stanowisku, aby walczyć wspólnie, ale „GODNIE”. Przez słowo „GODNIE” należy rozumieć to, że polska strona ma obowiązek pozyskiwać środki z własnych zasobów na wszelkie działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które będą miały na celu ochronę pomników oraz miejsc pamięci. A nie żerować na łaskawości Federacji Rosyjskiej, ponieważ to nie ma nic wspólnego z propagowaniem Przyjaźni Polsko — Rosyjskiej! Przyjaźni nie przelicza się na pieniądze!

Apeluję do wszystkich organizacji, które popierają naszą inicjatywę, wykażcie dobre chęci, aby wspólnymi siłami zacząć realizować tak ważne i istotne przedsięwzięcie w relacjach polsko — rosyjskich. Musimy pokazać Rosji, że jesteśmy w stanie wykazać inicjatywę i zorganizować się na tyle skutecznie, aby w działaniu osiągnąć jak najlepsze efekty. Tak powinna wyglądać współpraca międzynarodowa. Każdy powinien dać coś od siebie, aby osiągnąć wspólny cel. Pomniki i miejsca pamięci są niszczone na polskiej ziemi i my jesteśmy winni Federacji Rosyjskiej zadośćuczynienie za poniesione straty głównie moralne.

Działania uświadamiające o błędności decyzji polskiego rządu powinny być skierowane głównie w stronę polskiego społeczeństwa. Przede wszystkim Polacy muszą być edukowani i głównie w tym kierunku należy działać. Obywateli Federacji Rosyjskiej nie musimy uświadamiać i wymagać z ich strony poparcia, ponieważ ich poparcie jest sprawą oczywistą. Możemy ich informować o efektach, ale praca to „NASZ” obowiązek i jesteśmy to winni narodowi rosyjskiemu. To jedyna uczciwa droga, bardzo trudna, usiana kolcami, ale godna i honorowa.