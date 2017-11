Potop ukraiński zalewa Polskę

© Sputnik. Andrey Iglov Ukraińcy coraz bardziej zadomawiają się w Polsce

Wielu Ukraińców emigruje do Polski za lepszym życiem. Zmusza ich do tego dramatyczna sytuacja, w jakiej znajduje się ich kraj, rozdzierany przez wszechobecną korupcję oraz brak perspektyw dalszego godnego życia! Większe miasta rządzą się swoimi prawami. Zorganizowane grupy przestępcze przejmują inicjatywę. Ludność cywilna żyje w strachu na granicy skrajnego ubóstwa, co jest motorem napędowym do sięgania po nielegalne źródła dochodów. Czarny rynek zaczyna rozwijać się bardzo dynamicznie. Samozwańczy rząd nie radzi sobie ze wszechobecnym chaosem i BEZPRAWIEM. Dyskryminowana jest ludność pochodzenia rosyjskiego. Wprowadzony zakaz używania języka rosyjskiego oraz szykanowanie mniejszości narodowych w konsekwencji daje obraz tworu totalitarnego, który zacieśnia sznur na szyi konającego…

© Sputnik. Władimir Piesnia Tu jest Wrocław, tu się mówi po ukraińsku

Polska otworzyła dla Ukrainy granicę. Tak nieodpowiedzialna decyzja jest przejawem wpływu polityki prowadzonej przez Zachód. Zgodnie z oficjalnymi doniesieniami w Polsce przebywa ponad dwa miliony uchodźców ukraińskich. Są to dane zaniżone. Nielegalny napływ jest o wiele większy. Ciche przyzwolenie władz na taki proceder doprowadza do tego, że w Polsce staje się to poważnym społecznym problemem. Kwitnie nielegalny rynek pracy, napływowa siła robocza przejmuje inicjatywę, pracując za zaniżone stawki. Zachęca to pracodawców do angażowania się w czarny rynek dla większego zysku. Polscy robotnicy tym samym wypadają z obiegu lub zmuszeni są wykonywać swoją pracę za stawki głodowe. Przyzwolenie na taki proceder jest działaniem na szkodę państwa polskiego.

Jeden tylko przykład Bornego Sulinowa, gdzie procent bezrobocia jest bardzo wysoki. Sieć Biedronki buduje nowy obiekt. Jak wiadomo, Jeronimo Martins, to portugalski właściciel tej sieci. OBCOKRAJOWIEC pakuje i wywozi pieniądze z Polski. Do budowy zatrudnia Ukraińców, płacąc im 12 zł za godzinę! Tak to się odbywa praktycznie — narodowy produkt brutto jest rozdzierany przez obcych inwestorów, zatrudniających obcokrajowców. Pieniądze wypływają z naszego kraju, a nam Polakom wciska się towar, który jest wątpliwej jakości. A najbardziej zatrważające jest to, że właściciele dużych sieciówek w Polsce z obcym kapitałem unikają płacenia podatków. Nasz kraj jest łapczywie grabiony, a my Polacy nic w tym kierunku nie robimy!

Dodatkowo bardzo niebezpieczny, odradzający się banderyzm. Ruch skrajnie ultranacjonalistyczny na Ukrainie kieruje swoje ostrze nienawiści w stronę Polski. Rząd Polski o tym wie, jednak bagatelizuje sprawę ze względów politycznych, mając na uwadze międzynarodową opinię i nacisk na faworyzowanie kraju, który pod każdym względem jest niestabilny i budzi wątpliwość. Zorganizowane grupy, wrogo nastawione do państwa polskiego, korzystając z otwartej furtki, przenikają granicę! Stanowią zagrożenie dla ładu publicznego państwa. Ingerują w środowiska popierające politykę Federacji Rosyjskiej. Na razie są to zjawiska incydentalne. Jednak to tylko kwestia czasu! Jeżeli zorganizują sprawnie działające struktury podziemne na terenie Rzeczpospolitej, to mogą się stać realnym zagrożeniem na większą skalę. Dzieje się to wszystko na naszych oczach. Wszyscy mamy do czynienia z różnymi przypadkami wpływu czynników wyżej wymienionych na życie codzienne w Polsce. Sytuacja się zaognia, i jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednio radykalne środki zapobiegawcze, życie Polaków we własnym kraju może się stać bardzo niebezpieczne.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.