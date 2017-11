© Fotografie od blogera Piotr Radtke Propaganda w polskich mediach

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Mam dość proamerykańskiej propagandy!

Magdalena Wodnij, Koordynator Terenowy Braterstwa Polsko-Rosyjskiego, okręg łódzki. Naszą aktywistkę znamy z szeregu akcji przeprowadzonych na terenie Łodzi oraz innych miast. Zaangażowana w propagowanie Przyjaźni Polsko – Rosyjskiej, jako była zawodowa dziennikarka charakteryzuje się dużą charyzmą. Wychodzi z inicjatywą i nieustannie zaskakuje. Skuteczna w działaniu i lojalna wobec organizacji. Zawsze mogę na Magdę liczyć i nigdy mnie nie zawiodła, jest oddana sprawie i wierzy całym sercem w ideę Braterstwa Polsko — Rosyjskiego. Z pełną determinacją przeciwstawia się propagandzie prozachodniej i stoi na straży prawdy. Odważna i nieustępliwa w realizacji zadań, z których zawsze wywiązuje się celująco. Zapoczątkowała z własnej inicjatywy akcję, w której wyrejestrowała swój odbiornik TV, w tytule wniosku jak widać na załączonej fotografii dokumentu napisała „ MAM DOŚĆ PROAMERYKAŃSKIEJ PROPAGANDY!”. Prywatna inicjatywa, dość kontrowersyjna, ale jest to jej protest wobec zakłamanej propagandy, do jakiej posuwają się polskie media, uderzając bezpośrednio w dobre imię Federacji Rosyjskiej. Krok desperacki, ale taka jest odpowiedź Magdaleny Wodnij i nie jest sama, ponieważ kolejne osoby jej przykładem podejmują taką decyzję. Telewizor oddała do domu dziecka w formie darowizny!

Tego rodzaju akcenty protestów wobec kierunku polityki państwa polskiego, przedstawiają obecną sytuację, w jakiej znajduje się nasz kraj, Ludzie zaczynają dostrzegać przepaść, w jaką wpada nasze państwo, Mają dość kłamstw, którymi jesteśmy karmieni, na co dzień. Posuwają się do czynów skrajnych. Tragicznym przykładem jest samopodpalenie które miało miejsce w Warszawie, przez człowieka zdesperowanego, który stracił wszelką nadzieję na poprawę sytuacji w państwie którego był obywatelem. Kraj pchany jest do wojny niechcianej. Zatem należy wyciągnąć wnioski, kto chce tej wojny i jakie w tym kierunku podejmuje działania.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Potop ukraiński zalewa Polskę

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Magdalena Wodnij, Koordynator Terenowy Braterstwa Polsko-Rosyjskiego, okręg łódzki

Propaganda inspirowana przez USA nie działa bezpośrednio, wszystko odbywa się w białych rękawiczkach. Aby cały proces był skuteczny przygotowania trwają latami. Bardzo skutecznie po 1989 roku wpływ zachodnich służb, powoli przygotował kraj do realizacji dalekosiężnych planów zapędów geopolitycznych Stanów Zjednoczonych. Nie jest tajemnicą, że główną strategią działania USA, jest maksymalne zbliżenie się do granic z Federacją Rosyjską oraz pozyskanie możliwie jak najlepszych przyczółków strategicznych, aby przejąć inicjatywę. Do wyżej wymienionych celów wykorzystywane są państwa podległe takie jak Polska, od niedawna Ukraina i inne kraje zaliczane do państw bloku zachodniego.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Trzy oblicza nienawiści

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Magdalena Wodnij, Koordynator Terenowy Braterstwa Polsko-Rosyjskiego, okręg łódzki

Polska sztucznie kreowana na sojusznika w zakresie gospodarczym oraz militarnym jest manipulowana z pełną finezją. Zgodnie ze schematem przejęcia zewnętrznej kontroli: W sferze gospodarczej: Wcielenie do Unie Europejskiej oraz w zakresie obronnym, wcielenie do NATO. Rozbudowany system ogłupiania społeczeństwa to kolejny etap wpływu zaborczej polityki. Poprzez środki masowego przekazu potęgowany jest strach w społeczeństwie, przedstawiając Rosje jako realne zagrożenie i potencjalnego wroga. Głównie w tym celu jako narzędzie propagandowe wykorzystana została Ukraina, pogrążona w wojnie domowej i bratobójczej walce. Proces, który doprowadził ten kraj do upadku jest prawdopodobnie nieodwracalny. Ukraina utopiona w korupcji nie jest w stanie samodzielnie sprawować kontroli nad państwem. Cały ciąg wypadków, począwszy od Majdanu do wojny Donbasie oraz powrót Krymu do macierzy, jest totalną klęską polityczną, którą prowadziły w tym rejonie Stany Zjednoczone . Jest początkiem końca tego państwa. W Polsce zalanej ukraińskimi uciekinierami, dochodzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Sam incydent Gdański, gdzie zaatakowany został nożem Ukrainiec, który nie krył się ze swoimi poglądami prorosyjskimi! Doznał bezpośredniej krzywdy od swoich pobratymców. Następnym przerażającym faktem, jest werbowanie Polaków do oddziałów o charakterze militarnym i angażowanie ich bezpośrednio w konflikt na Ukrainie. Odbywa się to na terenie Rzeczpospolitej Polskiej! Ten nielegalny proceder zbiera swoje krwawe żniwo.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Ustawa dekomunizacyjna to zło wcielone!

Tak rozbudowana machina skrupulatnie kontrolowana przez tzw. strażników pokoju i obrońców demokracji, naszymi rękami nieświadomie, bardzo sprawnie dąży do celu. W kulminacyjnym momencie pogrąży Polskę w ogniu, który pochłonął już wiele państw, gdzie ingerowali zbawiciele świata!

Pomimo tych wszystkich faktów, które są niepodważalne w dalszym ciągu na niespotykaną skalę manipulowane są informacje w taki sposób, aby Federacja Rosyjska była traktowana jako agresor i główny inicjator w wewnętrznym konflikcie Ukrainy. Jest to kłamstwo powielane na niespotykana skalę! Efektem tego wysoce wysterylizowanego oszczerstwa, jest wzbudzenie strachu na Polakach oraz innych krajach. Dostęp do Internetu i innych alternatywnych źródeł informacji powoli dementuje fałszowanie faktów. Niestety polsko – zachodnie media skutecznie wszystko tuszują. Blokowane są informacje o zbrodniach dokonywanych na Ukrainie w rejonie bezpośrednich działań zbrojnych. Tuszowane są ataki na obiekty cywilne, gdzie ginie niewinna ludność cywilna. Media milczą o Banderowcach, którzy przekraczają nasze granice w sposób wolny i nie kontrolowany. Media milczą o nacjonalistach ukraińskich o podłożu faszystowskim, którzy z niekrytą nienawiścią do Polaków, jawnie wysuwają roszczenia o wschodnie tereny, jakoby były pod okupacją. Ten wrogi element po otwarciu granic przenika swobodnie do Polski…

© Fotografie od blogera Piotr Radtke W Braterstwie Polsko-Rosyjskim głosimy pokój

Pytam jak długo Polska będzie tkwiła kłamstwie i kiedy podniesiemy głowy do góry! Jeżeli dalej będziemy pozwalać sobą manipulować, sprowadzimy na nasz kraj nieszczęście. Federacja Rosyjska nie wykazuje w stosunku do państwa polskiego żadnych wrogich akcentów. Nie ma do nas roszczeń terytorialnych. Rosjanie przyjeżdżają do Polski zorganizowanymi grupami, są mili i przyjacielscy. Odwiedzają miejsca pamięci polskich i radzieckich bohaterów, integrują się z nami. Braterstwo Polsko — Rosyjskie niejednokrotnie uczestniczyło w spotkaniach gdzie mile spędzaliśmy wspólnie czas Polacy z Rosjanami. Atmosferę jedynie psuły służby, które ciągle siedziały nam na ogonie jakby ludzie w autokarze, sami cywile stwarzali zagrożenia dla państwa polskiego! Nawet na cmentarzu sobie nie odpuścili podczas składania kwiatów. Chcieli być widoczni albo przedstawili poziom swojego wyszkolenia, było to naprawdę żenujące… Jest mi niezmiernie wstyd za tych Polaków, którzy nie zaznali krzywdy od Rosji a działają w kierunku zniszczenia wszystkiego, co nasze bratnie narody łączy. Jest mi wstyd za tych polskich polityków, którzy z nieukrywaną nienawiścią patrzą w kierunku naszych sąsiadów. Ile goryczy trzeba mieć w sobie, aby podnieść rękę na miejsca pamięci Bohaterów Związku Radzieckiego. Niszczenie symboli historycznych upamiętniających ludzi, którzy wyzwolili nas z pod okupacji faszystowskiej, jest niczym innym, jak bezpośrednim prowokowaniem Rosji do reakcji adekwatnej dla haniebnego czynu wymierzonego w serce rosyjskiego patriotyzmu.

© AP Photo/ Alik Keplicz Leszek Miller zlinczowany przez polskie media. Internauci reagują

Z zachowania Polskiego rządu wynika jasno, że nie Rosja dąży do wojny, tylko państwo polskie prowokuję Rosję na wszystkie możliwe sposoby, aby do tego konfliktu faktycznie doszło. Atakujemy miejsca pamięci, jesteśmy głównymi inspiratorami sankcji, które głównie odbijają się na polskich przedsiębiorcach, kreujemy Ukrainę na męczennika ślepo powielając ich kłamstwa. Znamy prawdę, polscy analitycy mają dojście do informacji odzwierciedlających sytuacje na Ukrainie, jednak brniemy w fałsz. Wprowadziliśmy na własne życzenie wojska amerykańskie do Polski. W jakim celu!? Przed czym mają nas bronić? To nic innego jak totalna prowokacja w stosunku do Federacji Rosyjskiej. W myśl wyżej wymienionych przykładów wniosek jest tylko jeden:

„To nie Federacja Rosyjska dąży do wojny tylko Stany Zjednoczone!” Poprzez brudną politykę! Po drodze angażują inne państwa tak jak Polskę, która została wciągnięta do nieczystej gry, gdzie w przypadku realnego zagrożenia staniemy się amerykańskim poligonem doświadczalnym. Jak w grze w karty przy nieudanym rozdaniu gracz odejdzie od gry tylko my Polacy nie będziemy mieli gdzie odejść. Chyba nikt z tym faktem się nie liczy. Historia niejednokrotnie doświadczyła państwo polskie, jak kończą się waśnie z sąsiadami. Nie jednokrotnie państwo polskie zostało utopione w krwi przez głupotę i pychę polityków, dla których kartą przetargową nie byli ludzie i ich dobro, tylko pieniądze. Jesteśmy krajem na tyle doświadczonym przez historię, że aż trudno zrozumieć logikę, jaką kierują się aktualne władze Rzeczpospolitej. Polityka agresji i zemsty zniszczymy wszystko, co jeszcze zostało z naszej dumy narodowej, godności i honoru każdego Polaka.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.