Niszczenie pomników armii radzieckiej to bandycki proceder!

Partia Zmiana stanowczo sprzeciwia się niszczeniu pomników armii radzieckiej w Polsce. Zaakcentowała to poparciem, jakie otrzymaliśmy z Warszawy od Sekretarza Generalnego Zmiany Tomasza Jankowskiego dla wspólnej akcji Braterstwa Polsko – Rosyjskiego i organizacji społecznej „Spadkobiercy Zwycięstwa” z Federacji Rosyjskiej.

Dodatkowo ogromne zaangażowanie wykazał członek zarządu krajowego, p.o koordynatora Zmiany w województwie zachodniopomorskim Michał Tuczyk. Złożył do władz w Szczecinie dokumenty w formie listu otwartego „Braterstwa Polsko — Rosyjskiego” i „Spadkobierców Zwycięstwa”, nawołującego da zaprzestania łamiącej wszelkie normy społeczne destrukcyjnej polityki, którą narzuca nam ustawa dekomunizacyjna.

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Pałac Kultury to symbol Warszawy, a nie okupacji

W momencie, gdy ruszyła rozbiórka pomnika armii radzieckiej w Szczecinie, podjął dodatkowe działania terenowe, aby wykazać obywatelski protest przeciwko bandyckiemu procederowi niszczenia miejsc pamięci . Zostało przygotowane Oświadczenie, które w setkach egzemplarzy rozpowszechniano na ulicach Szczecina w rejonie demontażu pomnika. W akcji wzięli udział aktywiści, którzy mieli odwagę wyjść do ludzi na ulicę i personalnie pokazać opinii światowej, że stanowczo sprzeciwiają się polityce destabilizacji, niszczenia i chaosu, z jaką zderzamy się w ostatnim czasie.

Wzorowa postawa oraz społeczne, bezinteresowne działanie tych ludzi świadczy o ich wysokim poziomie poczucia wartości, jakimi są szacunek i pamięć dla bohaterów, którzy walcząc nie na swojej ziemi oddali życie za nas. Należy o tym pamiętać, ponieważ to jest nasza historia, której żaden rząd ani żadna chuligańska ustawa nie zmieni. My Polacy — naród dumny o ogromnych tradycjach i pięknej historii, nie możemy splamić swojego honoru tak niewybaczalnymi czynami. Dlatego takie akcje muszą być kontynuowane, aby Rosjanie wiedzieli, że nie wszyscy Polacy zasługują na pogardę, że są w tym kraju ludzie myślący inaczej, którzy nie zostali wplątani w sidła zachodnich wpływów, niszczących naszą narodową tożsamość i to, co reprezentujemy sobą, jako zwykli ludzie pragnący pokoju i przyjaźni nie tylko z Rosją, ale ze wszystkimi sąsiadami.

Braterstwo Polsko — Rosyjskie ściśle współpracuje ze ZMIANĄ i całym sercem popiera idee zawarte w jej programie. ZMIANA to ludzie czynu. Nie prowadzą zbędnych dywagacji oraz spotkań rozpowszechnianych pod tzw. publikę, bo rząd tego i tak nie słucha! Jako jedni z nielicznych, wychodzą bezpośrednio do społeczeństwa, które zaślepione zakłamaną propagandą nie dostrzega, jak przez garstkę ludzi Polska jest spychana w przepaść.

Poniżej Oświadczenie Zmiany. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią i apeluję o wsparcie dla tych wspaniałych ludzi!.

Oświadczenie

Wyrażamy zdecydowany protest i jesteśmy oburzeni działalnością Rady Miasta Szczecina jak i Prezydenta Szczecina w związku ze niszczeniem Pomnika Wdzięczności przy Placu Żołnierza w Szczecinie. Już wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na to, że pomnik był symbolem powrotu Polski na rdzenne ziemie słowiańskie, wszak Mieszko I miał tytuł księcia szczecińskiego.

Tak zwana walka z „komuną” zaślepia, a propaganda przedstawia wydarzenia z czasów wojny i 1945 roku stronniczo i kłamliwie. Zarówno PiS, PO jak i IPN wspólnie biorą w tym udział i są kontynuatorami umowy w Magdalence. Dlatego IPN nie ujawnia teczek Kiszczaka, a cała ta retoryka walki z komuną to wielka lipa i zasłona dymna. Cel wydaje się być jeden — powoli i systematycznie zacierać polską symbolikę i przywracać niemiecką. Liczy się na to, że starsze pokolenie już odchodzi, a młode urodzi się w nowym porządku. Przypomnieć należy, że do dziś Polska nie ma zawartego z Niemcami traktatu pokojowego i uregulowanych spraw granicznych traktatowo. Porozumienie podczas Zjednoczenia Niemiec tak zwana Konferencja 2+4, to tylko slogany, a w punkcie 36 jest mowa, że własności na Ziemiach Odzyskanych zostaną uregulowane w przyszłości, ale po dzień dzisiejszy nie są. Propagandowe spotkania i uściski Mazowieckiego z Kohlem, nie mają mocy prawnej. To tylko propagandowa szopka. Nasuwa się podstawowe pytanie: czy działania Rady Miejskiej wynikają z niewiedzy, głupoty politycznej czy z zamiaru szkodzenia Polsce? Liczymy na to, że z braku wiedzy i po prostu głupoty.

© Zdjęcie: Jarosław Augustyniak Polska szanuje groby, ale SS-manów

Partia Zmiana składa wyrazy wdzięczności zarówno rosyjskim jak i polskim żołnierzom i ich rodzinom, tym, co polegli i zapłacili największa cenę- życie, i tym, co jeszcze żyją za poświęcenie i bohaterstwo w walce z niemieckim nazizmem.

Przepraszamy Was Żołnierze za głupotę Radnych!

ZMIANA