Zburzyć: Pałac Kultury i Nauki czy Stalina

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Pałac Kultury to symbol Warszawy, a nie okupacji

Kiedy wicepremier Morawiecki nie był jeszcze wicepremierem, miał 9 lat, i zapewne wisiał mu glut do pasa, był już na tyle dojrzały politycznie, że marzył o zburzeniu Pałacu Kultury i Nauki. Marzenie to zapewne zrodziło się podczas wycieczki szkolnej do Warszawy , kiedy zmuszono go do oglądania tego obiektu. Młody Morawiecki wchodząc, głównym wejściem, do Pałacu Kultury i Nauki, ocierając gluta, podniósł głowę do góry i wtedy ujrzał wykuty nad wejściem napis: Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina. Na takie dictum acerbum, zapierając się nogami i rękami nie chciał wejść do środka, ale komuch nauczyciel, siłą tzn. za ucho wprowadził go do środka, a następnie ruską windą wciągnął go na platformę widokową najwyższej budowli w Polsce. Mniemam, że młody Morawiecki nie chciał oglądać panoramy Warszawy i w ramach protestu, za nadużywanie siły przez nauczyciela i to, że musiał stać na darze Stalina, zamknął oczy i zamiast Warszawy, gówno sobie wyobrażał, bo z czym innym mogła mu się kojarzyć Warszawa podnoszona z gruzów przez obrzydłych komuchów.

Ja miałem wtedy dwa lata więcej, Pałac Kultury i Nauki podobał mi się bardzo, choć przewodnik, zapewne idiota, nie powiedział nam, że ta budowla nosi imię Józefa Stalina. Nie wiem co by to zmieniło, ale nigdy nic nie wiadomo.

Kiedy widzę Pałac Kultury i Nauki to myślę sobie budowla, kiedy wicepremier Morawiecki na niego patrzy to widzi Józefa Stalina.

Był taki filozof grecki, który nauczał, że to co widzisz to nie jest to, bo zmysły kłamią. Teraz ja nie wiem. Bo jeśli tak jest jak mówi filozof to ja widząc budowlę powinienem, w rzeczywistości, widzieć Stalina, a jeśli młody Morawiecki widzi Stalina to, w rzeczywistości, powinna tam być tylko budowla. Albo ten filozof głupio kombinował, albo któryś z nas ma rysę na bani.

W Najjaśniejszej II Rzeczypospolitej , kiedy pojawiły się problemy, to zaczęto przypominać sobie o ruskich symbolach zniewolenia i tak min. wysadzono w powietrze Cerkiew św. Michała Archanioła w Warszawie w 1923 roku, wtedy jeszcze nie znano słowa ekumenizm i to pomysłodawców zburzenia w pełni usprawiedliwia. Taki sam los spotkał Sobór św. Aleksandra Newskiego w Warszawie, a wiele innych prawosławnych świątyń zamieniono, biorąc zapewne przykład ze Stalina, na magazyny lub budowle użyteczności publicznej, w najlepszym przypadku zamieniono na kościoły.

Z innej beczki.

W marcu 2001 rządzący w Afganistanie talibowie zniszczyli za pomocą ognia artyleryjskiego i materiałów wybuchowych dwa największe posągi buddy, 53-metrowy z 554 roku n.e. oraz 36-metrowy z 507 roku n.e.

5 marca 2015 roku „intelektualiści” z tzw. Państwa Islamskiego przy użyciu buldożerów przystąpili do niszczenia stanowiska archeologicznego w Nimrud.

12 kwietnia 2015 umiarkowana opozycja syryjska opublikowała film dokumentujący niszczenie kamiennych artefaktów za pomocą młotów i elektronarzędzi.

Ci sami dżihadyści, w Palmyrze, wysadzili w powietrze dwie starożytne świątynie muzułmańskie, uważane przez nich za obrazoburcze, znaczy były symbolem zniewolenia i przykładem błędnego myślenia.

Na koniec.

Każda epoka ma swe własne cele

I zapomina o wczorajszych snach…

Nieście więc wiedzy pochodnie na czele

I nowy udział bierzcie w wieków dziele,

Przyszłości podnoście gmach!

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,

Choć macie sami doskonalsze wznieść;

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy

I miłość ludzka stoi tam na straży,

I wy winniście im cześć!

Sam bym tak ładnie nie napisał wiec postanowiłem się podeprzeć fragmentem wiersza Adama Asnyka „Do młodych”.

Tyle w kwestii burzenia Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.