Moskwa pod obłokami

Miłośników kąpieli w lodowatej wodzie nie brakuję nawet we Włodywostoku. Idealnym miejscem do kąpieli jest brzeg zbiornika z łagodnym wejściem do wody lub zamarznięte jezioro, a najlepszą temperaturą dla pływania jest -6°C. Takie właśnie idealne warunki towarzyszyły morsom z Dalekiego Wschodu.