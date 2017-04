10 lat bez Jelcyna

Pochodzący z Uralu, budowniczy, szef partii, który sprzeciwił się prezydentowi ZSRR, wielkoduszny, a niekiedy brutalny, Borys Jelcyn nawet po śmierci budzi kontrowersje wśród współczesnych.

Przejmując władzę w państwie w trudnej sytuacji, rozpoczął reformy, które być może mogły przebiegać inaczej, ale miał mało czasu na zastanawianie się nad tym. Jak mówią aktorzy, działał w „danych okolicznościach”.

Krytykowano go za niepopularne decyzje, wyrachowanie i surowość. Ale miał w sobie też coś, o czym do tej pory wspominają niektórzy z nostalgią – rosyjską duszę, miłość do Rosji, troskę o losy kraju.

Był jedynym, który zwracając się do Rosjan, publicznie prosił o wybaczenie.