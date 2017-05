Co ubiór mówi o głównym rewolucjoniście Rosji

© Sputnik. Yevgeniya Novozhenina Gdzie w Rosji można znaleźć Kreml poza Moskwą?

Na czele tłumu żołnierskich płaszczy i marynarskich kurtek stanął człowiek w idealnie skrojonych garniturach i błyszczących butach, jakimi mało który z rosyjskich polityków tamtego okresu mógł się pochwalić. Choć sam Lenin nigdy nie chwalił się swoim ubiorem, to najwyraźniej, znał się na modzie.

Lenin znał też umiar — szczególnie w polityce. Pierwsze, co zrobił w Rosji po wejściu na pancernik przed Dworcem Finlandzkim w kwietniu 1917 roku to zdjął „zbyt burżuazyjny" kapelusz i zastąpił go „proletariacką" czapką. Zresztą, doskonałej jakości…