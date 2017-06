O pielgrzymce, która przyciąga w Rosji najwięcej wierzących

© Zdjęcie: Press service of Patriarch of Moscow and all Russia

© Sputnik. Anton Skripunov

© Sputnik. Anton Skripunov

© Zdjęcie: Press service of Patriarch of Moscow and all Russia

© Sputnik. Press service of Patriarch of Moscow and all Russia

© Zdjęcie: Press service of Patriarch of Moscow and all Russia

© Sputnik. Anton Skripunov

© Sputnik. Anton Skripunov

© Sputnik. Anton Skripunov