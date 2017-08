Częściowe zaćmienie Księżyca

„Księżyc będzie czerwonawy, a to za sprawą tego, że część światła wysyłanego przez Słońce będzie przechodzić przez ziemską atmosferę. W atmosferze pozostanie niebieskie światło, a czerwone przesunie się ku Księżycowi, wskutek czego jego powierzchnia trochę się zaczerwieni. Radzę tym, którzy lubią obserwować zjawiska naturalne, poprzyglądać się Księżycowi od godziny 21 do 22. Dojdzie do częściowego zaćmienia: dolna część Księżyca — mniej więcej do wysokości jednej czwartej — będzie zupełnie zaćmiona, a pozostała część znajdzie się w półcieniu Ziemi i nabierze koloru rudawo-czerwonego" — powiedział starszy pracownik naukowy Państwowego Instytutu Astronomicznego im. P.K. Szternberga Władimir Surdin na antenie radia Sputnik.

Więcej na ten tamat tutaj.