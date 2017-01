Rosja od 1 stycznia zacznie ograniczać wydobycie ropy naftowej

© REUTERS/ Carlos Barria Trump wątpi, by Rosja stała za atakami cybernetycznymi w USA

Globalna nadwyżka surowca od ponad dwóch lat wywiera wpływ na jego ceny. Na początku 2016 roku spadły one do ok. 30 dol. za baryłkę marki Brent. W styczniu ubiegłego roku cena obniżyła się nawet do poziomu 27 dol. za baryłkę. Porównując – na początku 2015 roku ropa kosztowała w granicach 50 dol. za baryłkę, a w 2014 – 107 dol.

W ubiegłym roku kraje wydobywające ropę naftową systematycznie omawiały ograniczenie produkcji surowca, ale nie osiągnęły porozumienia. Przede wszystkim spotkanie w Dosze zakończyło się bez rezultatów, m.in. z powodu braku zgody w samym OPEC.

Dopiero pod koniec listopada 2016 roku organizacja zdecydowała o ograniczeniu wydobycia od 1 stycznia 2017 roku o 1,2 mln baryłek dziennie, czyli do 32,5 mln.

© AFP 2016/ Mauricio Lima Wojska Obrony Terytorialnej – piąty rodzaj polskich sił zbrojnych

Jednak wielu krajom udało się wywalczyć specjalne warunki. Libia i Nigeria zostały wykluczone z porozumienia. Iranowi pozwolono na zwiększenie wydobycia do poziomu sprzed sankcji — do 3,975 mln baryłek. Jednak w pierwszym półroczu 2017 roku Teheran nie może przekroczyć 3,797 mln baryłek dziennie, czyli będzie wydobywać dziennie 90 tys. baryłek więcej niż obecnie.

Z kolei Indonezja czasowo zawiesiła swoje członkostwo w OPEC z prawem powrotu.

Umowa została zatwierdzona 10 grudnia na spotkaniu członków organizacji i innych krajów wydobywających ropę naftową. Państwa spoza OPEC zgodziły się na ograniczenie produkcji o 558 tys. baryłek dziennie. Rosja będzie wydobywać 300 tysięcy baryłek dziennie mniej niż obecnie. Ograniczenie wydobycia będzie obowiązywać przez pierwsze półrocze z możliwością przedłużenia.

Rosyjski minister energetyki Aleksander Nowak zapewnił, że jego kraj jest gotów nie tylko zamrozić wydobycie, ale też je ograniczyć. Zgodziły się na to wszystkie rosyjskie przedsiębiorstwa naftowe, w tym koncern Rosnieft. Ograniczenie wydobycie będzie proporcjonalne do wielkości produkcji na zasadzie dobrowolności.

Ministerstwo Energetyki Rosji powołało grupę roboczą, które ma kontrolować zmniejszenie produkcji przez przedsiębiorstwa z branży naftowej.