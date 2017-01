The Banker: Nabiullina najlepszą szefową Banku Centralnego w Europie

Zdaniem gazety szefowa Banku Centralnego Rosji w ostatnich latach musiała „manewrować" w warunkach kryzysu gospodarczego, na który nałożyła się dewaluacja rubla i problemy w sektorze bankowym. „Jednak silna ręka przewodniczącej Elwiry Nabiullinej pomogła wyprowadzić kraj z trudnego okresu i chyba wrócić do wzrostu gospodarczego w 2017 roku" — czytamy w artykule.

© Sputnik. Maria Tschapligina Ile wynosi średnie wynagrodzenie szefa chińskiego przedsiębiorstwa państwowego?

The Banker pisze, że na początku 2016 roku inflacja w Rosji osiągnęła 12,9%, czyli maksimum od 2008 roku. Periodyk przypomina, że według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskaźnik od 1992 roku nigdy nie spadał poniżej 6,1%. Jednak dzięki wysiłkom Nabiullinej tempo wzrostu cen spadło poniżej 6% pod koniec ubiegłego roku (według danych Rosstatu inflacja wyniosła 5,4% — red.).

Spadek inflacji także powinien doprowadzić do zmniejszenia stóp procentowych — podkreśla autor artykułu. Jednocześnie w 2016 roku kluczowa stopa procentowa Banku Centralnego Rosji już została obniżona o 1 p.p., do 10%.

© AFP 2016/ Vladimir Simicek Marine Le Pen wzywa UE do rezygnacji z euro

Periodyk także wyróżnił podjęte przez Nabiullinę kroki w kierunku ozdrowienia sektora bankowego. Od 2014 roku Bank Centralny Rosji cofnął licencję ponad 300 bankom, co stanowi około 30% wszystkich organizacji kredytowych w Rosji.

Poza tym The Banker zwrócił uwagę na wspólne z Ministerstwem Finansów wysiłki Banku Rosji na rzecz opracowania koncepcji nowego systemu emerytalnego.

The Banker to angielski miesięcznik poświęcony finansom międzynarodowym. Periodyk jest wydawany w Londynie i należy do spółki The Financial Times Ltd.