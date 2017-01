Gazprom pobił trzeci rekord od początku roku w ilości dostaw gazu

© Sputnik. Vitaliy Ankov Gazprom dostarczył rekordową ilość gazu Europie

8 stycznia Gazprom ustanowił nowy, trzeci od początku 2017 roku historyczny rekord dostaw dobowych gazu za granicę — 621,8 mln metrów sześciennych — poinformowało biuro informacyjne Gazpromu.Taki rezultat został osiągnięty w niedzielę, kiedy zużycie gazu przez zagranicznych nabywców spada z reguły do minimalnych wskaźników w ciągu tygodnia. Poprzednia wartość maksymalna, która wyniosła 615,5 mln metrów sześciennych gazu na dobę, została odnotowana 6 stycznia — informuje koncern.Także przez pięć dni z rzędu (od 4 do 8 stycznia) dostawy przez Nord Stream utrzymywały się na poziomie 165,2 mln metrów sześciennych na dobę, co w przeliczeniu rocznym o 10% przewyższa projektowe ilości dla gazociągu.