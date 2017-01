Moskwa otrzymała zaproszenie na posiedzenie ws. ograniczenia wydobycia ropy

„Otrzymaliśmy zaproszenie" — powiedziała rzeczniczka ministerstwa, podkreślając, że posiedzenie odbędzie się w dniach 21-22 stycznia w Wiedniu.

© Sputnik. Egor Eryomov Media: Rosja chce ograniczyć dostawy ropy na Białoruś

Od początku lata 2014 roku do końca ubiegłego roku cena ropy naftowej spadła ponad trzykrotnie — ze 115 do 36 dolarów za baryłkę marki Brent, a w 2016 roku kosztowała poniżej 30 dolarów. Eksperci wyjaśniali spadek wysokim poziomem wydobycia na świecie w warunkach spadku popytu. Już pod koniec listopada 2016 roku inwestorów ucieszyła długo oczekiwana decyzja OPEC w sprawie zmniejszenia wydobycia o 1,2 mln baryłek dziennie — do 32,5 mln.

Natomiast na początku grudnia w Wiedniu odbyło się spotkanie OPEC z państwami wydobywającymi ropę naftową spoza organizacji. Jedenaście krajów nie wchodzących w skład OPEC uzgodniło zmniejszenie wydobycia łącznie o 558 tys. baryłek na dobę, w tym Rosja — o 300 tys. baryłek. Zmniejszenie rozpocznie się od stycznia. Porozumienie zostało zawarte na pierwsze półrocze z możliwością przedłużenia.