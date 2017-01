Tageszeitung: Ta zima może być dla Ukrainy i Europy powtórką z 2009 roku

© AFP 2016/ Eric Piermont Demontaż ukraińskiego systemu przesyłowego gazu jest tylko kwestią czasu

W ten sposób możliwa jest powtórka „kryzysu gazowego” z 2009 roku, kiedy z powodu niedoboru gazu ucierpieli nie tylko Ukraińcy, ale także obywatele UE, zauważa gazeta.

Z powodu panujących mrozów Ukraina obawia się, że nie wystarczy jej rezerw gazu do końca zimy, pisze dziennikarz Die Tageszeitung Bernhard Clasen. Niewykluczona jest powtórka „konfliktu gazowego” z 2009 roku, kiedy brakowało gazu także w innych krajach Europy.

W ubiegłym tygodniu na Ukrainie wzrosło zużycie gazu nawet do 100 milionów metrów sześciennych dziennie, podwajając w ten sposób normalny poziom zużycia. Jest jeszcze wystarczająco zapasów, jednak system gazociągów wymaga minimum 4 miliardów metrów sześciennych gazu, aby utrzymać ciśnienie. Jeśli mrozy będą się utrzymywały, to zapasy mogą wyczerpać się w ciągu 70 dni, podkreśla Clasen. W związku z tym szef Gazpromu Aleksiej Miller ostrzegł Ukrainę przed nadmiernym zużyciem gazu już w grudniu. W tym przypadku transport niebieskiego paliwa przez ukraiński gazociąg zostanie natychmiast przerwany, co odbije się również na Europie, powiedział Miller.

„Zarzuty” ze strony Rosji nie są niczym nowym: w 2009 roku Rosja na krótko przerwała dostawy przez Ukrainę, ponieważ ta nielegalnie wykorzystywała gaz tranzytowy. Kijów zaś odrzuca wszystkie oskarżenia jako „pretekst do obniżenia tranzytu rosyjskiego gazu na Zachód”, z którego Ukraina każdego roku otrzymuje 2 miliardy dolarów. Według Clasena prawdopodobieństwo kolejnego „kryzysu gazowego” jest jeszcze małe, ponieważ obecne temperatury raczej nie utrzymają się do marca. Ponadto ukraińska spółka energetyczna „Naftogaz” otrzymała kredyt od Deutsche Banku i Citi Banku, aby w sytuacji awaryjnej mieć możliwość zakupu gazu. W przyszłości Ukraina zamierza również otrzymać więcej gazu z Europy. Tam on również trafia z Rosji, jednak handel wewnętrzny UE sprawia, że dostawy są „znacznie bezpieczniejsze” dla Ukrainy.

Pomimo planów kijowskiego rządu zaoszczędzenia na energii zainteresowanie Ukrainy tym tematem jest niewielkie. Na przykład w grudniu deputowani Rady Miejskiej Kijowa uznali, że miasto praktycznie nie zrealizowało swojego ambitnego planu oszczędności energii na 2016 rok.

Dużą część budżetu wydano na seminaria i projekty, a nie na programy oszczędnościowe — podsumowuje autor Die Tageszeitung.