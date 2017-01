Jak dewaluacja hrywny wpłynie na poziom życia Ukraińców?

Eksperci uważają, że kurs dolara może osiągnąć psychologiczną barierę 30 hrywien przed końcem zimy. Dewaluacja dramatycznie pogorszy poziom życia. Producenci już ogłosili o zamiarze podniesienia cen, a pracodawcy nie planują podwyżek wynagrodzeń. W badaniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju czytamy, że tylko co czwarty Ukrainiec jest zadowolony ze swojego życia. Jest to najniższy wskaźnik w regionie wśród gospodarek wschodzących. Dlaczego tanieje hrywna i jaki będzie poziom ubóstwa w kraju w najbliższej przyszłości — w materiale kijowskiej korespondentki RT.

Kurs hrywny przeraża Ukraińców. Jeśli 26 grudnia dolar na czarnym rynku (znaczna część operacji odbywa się nielegalnie) kosztował 27,1 hrywny, to 15 stycznia już 28,8. To spowodowało kolejną falę paniki wśród ludności, która rzuciła się na kantory, aby skupować „zielone”.

Konsekwencje nacjonalizacji „Priwatbanku”

Powodów, dla których hrywna traci na wartości, jest kilka. Jednym z nich jest nacjonalizacja „Priwatbanku”, największego banku w kraju. Na jego ratunek władze są gotowe przeznaczyć około 148 miliardów hrywien (5,2 miliarda dolarów), co odpowiada 5% PKB. Pierwszą transzę w wysokości 107 miliardów hrywien (3,7 miliarda dolarów) ukraiński rząd wydał już na stabilizację instytucji finansowej. Część z tych środków trafiła na otwarty rynek i została zamieniona na dolary.

Na kurs ma również wpływ deficyt Funduszu Emerytalnego, którego środki w ubiegłym roku wynosiły około 150 miliarda hrywien (sumarycznie — 250 miliarda hrywien). Pojawienie się ogromnej dziury, którą trzeba było zrekompensowane z budżetu, związane jest z obniżeniem wysokości Jednolitego Wkładu Społecznego o połowę — do 22% od 2016 roku. W ten sposób władze liczyły na wyprowadzenie części wynagrodzenia „z szarej strefy”, ale eksperyment nie powiódł się.

Od 1 stycznia ukraiński rząd zaproponował kolejną innowację: płaca minimalna w kraju zostanie podwojona (do 3,2 tysięcy hrywien miesięcznie), co automatycznie zwiększy składki na fundusz emerytalny. Podatki w wysokości około 700 hrywien miesięcznie muszą płacić nawet ci prywatni przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą żadnej działalności. W rezultacie na koniec ubiegłego roku około 128 tysięcy prywatnych przedsiębiorców w kraju przerwało pracę.

Przy okazji prezydent Petro Poroszenko podpisał przyjętą przez parlament ustawę, zgodnie z którą za wynagrodzenie „pod stołem” na przedsiębiorców będą nakładane kary w wysokości 320 tysięcy hrywien. Dziś można ukarać co drugą ukraińską firmę — właśnie tyle pracodawców, według statystyk, działa „w szarej strefie”.

„Interesuje mnie sektor prywatny. Prosiłbym was, abyście bardziej skoncentrowali się na sektorze prywatnym. Ludzie naprawdę będą nas informować o tym, kto wypłaca wynagrodzenie pod stołem. Co to w ogóle jest pensja pod stołem? To pracodawca świadomie stwarza warunki, w których osoba, która pracuje i otrzymuje wynagrodzenie w kopercie, nie będzie miała możliwości otrzymywania emerytury. To jest katastrofa” — powiedział 11 stycznia na posiedzeniu rządu premier Wołodymyr Hrojsman.

Innym powodem dewaluacji krajowej waluty są problemy we wzajemnych stosunkach między Ukrainą a zagranicznymi wierzycielami, od których kraj, według Ministra Finansów Ołeksandra Danyluka, spodziewa się otrzymać 9,8 miliarda dolarów w tym roku. Ale pod koniec ubiegłego roku MFW nie udzielił krajowi czwartej transzy w wysokości 1 miliarda dolarów. Kwestia ta zostanie rozpatrzona na posiedzeniu rady nadzorczej Funduszu w przyszłym tygodniu. Ale już teraz jest jasne, że decyzja ta nie będzie prosta. Ukraina nie wypełnia wymogów MFW: moratorium na sprzedaż ziemi rolnej zostało przedłużone, Ukraina nie rozpoczęła prywatyzacji największych państwowych aktywów i reformy systemu emerytalnego.

Narodowy Bank Ukrainy poinformował, że w pierwszych dniach po świętach na rynek międzybankowy trafiła na sprzedaż pomoc walutowa, nagromadzona w okresie noworocznych dni wolnych w kraju, które zbiegły się w czasie z dniami roboczymi w USA i Europie, ale czynnik ten był tymczasowy.

Dyrektor Generalny Ukraińskiego Centrum Analitycznego Ołeksandr Ochrimenko uważa, że ​​do końca zimy waluta krajowa może spaść poniżej psychologicznego poziomu 30 hrywien za dolara.

Ceny wzrosną, płace — nie

Ukraińscy producenci i importerzy podnoszą ceny. Kierownicy trzech firm powiedzieli RT, że ich produkty w ciągu miesiąca zdrożeją o 10-15%. Będzie to nieprzyjemnym zaskoczeniem dla wielu konsumentów. Według Stowarzyszenia dostawców Sieci Handlowych od końca września do końca grudnia jaja podrożały o 39,9%, masło — o 21,7%, mleko — o 18,4%, śmietana — o 17,7%.

„Sprzedaż produktów spożywczych w ubiegłym roku zmniejszyła się o około 7%. Jeśli ceny znów wzrosną, konsumenci będą jeszcze bardziej oszczędzać” — powiedział RT dyrektor sieci supermarketów, który pragnie zachować anonimowość.

Według grupy konsultingowej „A-95” 13 stycznia średnie ceny hurtowe oleju napędowego wzrosły o 2% — do 23,4 tysięcy hrywien za tonę (812 dolarów). Benzyna drożeje w niemal wszystkich większych sieciach stacji benzynowych.

W 2016 roku tylko 26,16% ankietowanych Ukraińców było zadowolonych ze swojego życia, czyli cztery punkty procentowe niżej niż w 2010 roku, czytamy w badaniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Z wysokości swoich zarobków zadowolonych jest jedynie 12% respondentów, podczas gdy średnia dla krajów Europy Wschodniej i Kaukazu wynosi 17%. Tylko 9% i 11% respondentów odpowiednio uważa, że ​​sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju była lepsza w 2016 roku niż cztery lata temu. W tym roku sytuacja może się tylko pogorszyć. Większość pracodawców nie zamierza znacząco podnieść pensji swoim pracownikom, podczas gdy wydatki średniej ukraińskiej rodziny wzrosną o około 15-20%.