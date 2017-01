Wojna tranzytowa: ile stracił na niej Kijów?

© Zdjęcie: President of Ukraine press service Dlaczego Poroszenko chowa się przed Ukraińcami?

— Sytuacja rzeczywiście jest trudna. Straty spowodowane przez ograniczenie terrazytu poprzez terytorium Rosji wynoszą ponad miliard dolarów, czyli około 2% PKB. Są to bezpośrednie straty eksporterów, którzy utracili rynki. A także przewoźników – wyjaśnił wiceminister. Jego zdaniem jest to niezwykły przypadek wojny tranzytowej.

W związku z zaostrzeniem przez stronę rosyjską norm dotyczących tranzytu towarów z Ukrainy Kijów zdecydował się na poszukiwanie alternatywnych dróg dostaw ładunków do krajów azjatyckich. Ukraina chciała skorzystać ze Szlaku Jedwabnego na trasie Ukraina-Gruzja-Azerbejdżan-Kazachstan-Chiny z pominięciem Rosji. Jednak z powodu wysokich taryf musiano się z tego wycofać.

Rosja wstrzymała od 1 stycznia 2016 r. funkcjonowanie umowy o strefie wolnego handlu w odniesieniu do Ukrainy w ramach WNP i wprowadziła cła, by chronić swój rynek przed napływem towarów wolnocłowych z UE. W stosunku do Ukrainy wprowadzono też embargo żywnościowe ze względu na popieranie przez Kijów antyrosyjskich sankcji. Drogowy transport towarów z Ukrainy do Kazachstanu przez Rosję realizowany jest wyłącznie z terytorium Białorusi pod warunkiem posiadania systemu GLONASS.