Sprawa ukraińskiego długu w londyńskim sądzie

© AP Photo/ Peter Dejong Ukraina pozwie Rosję do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w Londynie we wtorek przystąpi do rozpatrywania pozwu Rosji przeciwko Ukrainie. Oczekuje się, że posiedzenie sądu będzie trwało do 20 stycznia.

Rosja w lutym ubiegłego roku zażądała od Ukrainy zwrotu długu w kwocie 3 miliardów dolarów plus naliczone odsetki w kwocie 75 milionów dolarów.

Euroobligacje o wartości 3 miliardów dolarów zostały wyemitowane na nierynkowych warunkach na rzecz Ukrainy pod koniec 2013 roku. Do końca 2015 roku Kijów sprawnie spłacał dług, jednak po jakimś czasie ogłosił default tych obligacji. Kijów zaproponował Moskwie restrukturyzację długu na ogólnych warunkach komercyjnych, natomiast Moskwa proponowała polubowne rozwiązanie sprawy. Rosja nie otrzymała odpowiedzi od strony ukraińskiej, dlatego sprawę rozstrzygnie sąd.

Pod koniec grudnia rosyjski minister finansów Anton Siluanow ocenił jako wysokie szanse Rosji na wygraną w sądzie. Jednocześnie dodał, że Ukraina tylko sprawiała wrażenie, że zależy jej na osiągnięciu porozumienia.

W odpowiedzi na rosyjski pozew Ukraina oświadczyła, że umowa o pożyczeniu 3 miliardów dolarów „jest nieważna i nie podlega przymusowej realizacji" ze względu na wiele przyczyn. Jako jedną z nich Kijów podał między innymi rzekome wywoływanie presji ze strony Rosji, które miało mieć miejsce przez cały 2013 rok, a które miało na celu niedopuszczenie do podpisania umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE

Rosyjskie Ministerstwo Finansów już wcześniej podało, że Ukraina w odpowiedzi na pozew zawarła szereg typowo politycznych argumentów, które nijak mają się do oczywistych żądań spłaty zaciągniętego długu i nie są zgodne z rzeczywistością.