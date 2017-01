Zgaś światło i przykręć termostat. Nad Francję nadciągnęły silne mrozy

© Fotolia/ Pavlo Vakhrushev Do Rosji przez DRL: jak przedsiębiorcy omijają sankcje

Skok w zużyciu energii elektrycznej może spowodować blackout, czyli rozległą awarię zasilania.

Można z tym walczyć na trzy sposoby: odwołać się do świadomości mieszkańców z apelem o „zgaszenie światła i przykręcenie termostatów” (niektórzy pracownicy Sputnik France otrzymali takie pisma od przedsiębiorstwa energetycznego EDF), na kilka sekund przerwać energochłonną produkcję albo zwrócić się o pomoc do sąsiednich krajów.

Niezależnie od dokonanego wyboru najwidoczniej suwerenność Francji w sferze energetycznej jest zagrożona. Sytuację skomentował w rozmowie ze Sputnik France specjalista ds. strategii energetycznej Nicolas Meilhan:

Francja co roku eksportuje energię elektryczną. Ponieważ trzy czwarte energii wytwarzają elektrownie atomowe Francja, zwłaszcza w porze nocnej, dostarcza ją do sąsiednich krajów. Czasami Francja, jak i inne państwa, importuje energię elektryczną. Ale obecnie w obszarze jądrowym, zabezpieczającym trzy czwarte produkcji, kilka reaktorów jest remontowanych, nie można ich używać. Zdolności produkcyjne Francji są mniejsze. Biorąc pod uwagę, że Francja jest krajem, który tradycyjnie wykorzystuje energię elektryczną do ogrzewania, spadek temperatury powietrza o jeden stopień prowadzi do zwiększenia zużycia o 2 MW. W sezonie grzewczym, np. w tym tygodniu, zużycie energii elektrycznej może wynieść 100 GW, podczas gdy dysponujemy jedynie 85 GW.

Należy poszukać brakujących 15 GW i można to zrobić na różne sposoby. Przede wszystkim importując energię elektryczną z sąsiednich krajów. Na mocy podpisanych umów między systemem sieci energoelektrycznej a kilkoma energochłonnymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi, te ostanie otrzymają zwrot strat, jeśli dostawy prądu do ich obiektów zostaną przerwane. Po drugie, Francuzi mają oszczędzać energię. Jeśli te trzy sposoby plus import nie zapewnią odpowiedniej mocy w wysokości 100 MW, operator sieci RTE będzie musiał wyłączyć prąd, rozwiązywać problem w poszczególnych dzielnicach, aby uniknąć blackoutu.

© Zdjęcie: Press service of the Ukrainian president Poroszenko poprosił Chiny o pomoc

W Europie system dystrybucji energii elektrycznej zawsze był wspólny. Systemy energetyczne różnych krajów są wzajemnie powiązane. Na przykład, takie kraje, jak Niemcy, mają ogromny potencjał odnawialnych źródeł energii. W Niemczech jest bardzo wietrznie, ale to słaby wiatr, dlatego czasami eksportują energię z ujemną ceną, płacą ludziom kupującym energię produkowaną w nadmiarze, by nie było zakłóceń w dostawach.

Faktycznie zima nastała w kilku krajach, ale niektóre ucierpiały w mniejszym stopniu. Niemcy i Europa Wschodnia mniej ucierpią niż Francja. Jeśli zima przychodzi jednocześnie do kilku krajów (ponadto towarzyszy jej antycyklon, czyli słabe wiatry), turbiny wiatrowe w Anglii, Niemczech czy Hiszpanii produkują mniej energii elektrycznej. Pojawia się ryzyko, że europejski system elektroenergetyczny będzie funkcjonował na granicy możliwości.

© AFP 2016/ Andy Buchanan Panie Trump, po czyjej jest Pan stronie?

Obiekty przemysłowe na razie nie były odłączane. Jest ich 21. Są to duzi konsumenci energii, otrzymujący pieniądze w zamian za kilkusekundowe wstrzymanie produkcji. Dostają od 30 do 90 tys. euro za MW rocznie. Pozwala to na uwolnienie 1,6 GW.

Oczywiście, że to kosztuje, ale w zamian otrzymujemy 1,6 GW. Ale można zrobić więcej, jeśli uda się zwrócić uwagę ludności na ten problem. Jeden stopień Celsjusza mniej równa się 2 tys. MW, czyli 2 GW. Jeśli temperatura spadnie o —5 st. poniżej normy o tej porze roku, otrzymamy 12 GW z samego ogrzewania. Jeśli wyjaśnimy ludziom, że trzeba obniżyć temperaturę w domach, zamiast 22 st. do 21-20 st. i ubrać jeszcze jeden sweter, będzie to wystarczająco skuteczny i niedrogi sposób pozwalający na uniknięcie rozległej awarii zasilania.