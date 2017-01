Do Chin trafi więcej rosyjskiej ropy

Rosnieft ma zamiar zwiększyć eksport ropy do Chin do 31 mln ton w 2017 roku — informuje agencja RIA Novosti, cytując szefa koncernu Igora Sieczyna.

„W tym roku dostarczymy 31 mln ton do Chin i rozpoczniemy dostawy do Indii. Zaczniemy od 2 mln ton i będziemy zwiększać (tę liczbę — red.) do 20 mln ton" — powiedział Sieczyn na spotkaniu z prezydentem Władimirem Putinem.

Według szefa Rosnieftu taka wielkość dostaw do Indii odpowiada mocom przerobowym indyjskich zakładów rafineryjnych Essar w Vadinarze, której udziały nabył rosyjski koncern.