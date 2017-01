Rosyjska alternatywa dla Boeinga?

„Pod koniec grudnia odwiedziłem Centralny Instytut Aerohydrodynamiczny im. Żukowskiego (CAGI), widziałem, jak przebiegają próby wytrzymałościowe samolotu. W samym Irkucku również trwają przygotowania do pierwszego lotu. Do tego czasu opracujemy plan synchronizacji produkcji nowych samolotów: MS-21, Ił-114 oraz Ił-96-400 — z planami wycofania z eksploatacji starej techniki, a także wycofania z eksploatacji zagranicznej techniki lotniczej" — powiedział wicepremier.

MS-21 to nowy rosyjski samolot pasażerski, który może zabrać na pokład od 150 do 211 pasażerów. Zawiera on najnowocześniejsze rozwiązania inżynieryjne w dziedzinie budowy samolotów i silników, wyposażenia oraz systemów pokładowych. Zastąpi on radzieckie samoloty Tu, Jak i An. Pierwszy lot próbny zaplanowany jest na luty-marzec 2017 roku.