Gazprom ostrzegł przed zagrożeniami związanymi z tranzytem gazu przez Polskę

„Słyszeliśmy, że Polska nie zamierza przedłużyć umowy tranzytowej. To zagraża dostawom do krajów europejskich, w tym do Niemiec” — powiedział Miedwiediew.

Zapewnił jednak, że Gazprom nie zamierza ograniczać ani przerywać tranzytu paliwa przez Polskę.

© AFP 2016/ Yuri Kadobnov Gazprom chce uczestniczyć w procesie ws. dostępu do Gazociągu Opal

Wicepremier i minister finansów i rozwoju Polski Mateusz Morawiecki, komentując słowa Miedwiediewa, nazwał Gazprom niewiarygodnym partnerem. Jego zdaniem to oświadczenie demonstruje gotowość rosyjskiego koncernu do zaprzestania dostaw gazu do Europy.

To pokazuje również, jak trafna była decyzja [byłego prezydenta Polski] Lecha Kaczyńskiego o budowie terminalu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, który otworzyliśmy kilka miesięcy temu — dodał.

Rosyjski gaz dostarczany jest do Polski na podstawie kontraktu długoterminowego, który obowiązuje do 2022 roku. Pozwala on Warszawie na zakup od Gazpromu do 10,2 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie.

Pod koniec grudnia szef polskiej spółki energetycznej PGNiG Piotr Woźniak poinformował o blokowaniu decyzji Komisji Europejskiej o rozszerzeniu dostępu Gazpromu do gazociągu OPAL. Wcześniej rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski Joanna Wajda oświadczyła, że rząd kraju złożył skargę do Trybunału Europejskiego na odpowiednią decyzję KE. Warszawa uważa, że ​​prowadzi ona do koncentracji na jednym źródle dostaw, co jest sprzeczne z zasadą dywersyfikacji i grozi naruszeniem lub przerwaniem dostaw gazu.

Stały przedstawiciel Rosji przy UE Władimir Czyżow nazywa działania Polski upolitycznionymi i oświadczył, że nie będą miały konsekwencji.