Premier Bawarii opowiedział się za zniesieniem sankcji przeciwko Rosji w tym roku

„Sankcje przeciwko Rosji powinny być zniesione w tym roku. Rosja powinna także powrócić do G-8" — powiedział polityk dla gazety „Bild am Sonntag".

© Sputnik. Mikhail Fomichov W UE słabną pozycje zwolenników konfrontacji z Rosją

Zdaniem Seehofera, konieczne jest wyjaśnienie różnych punktów widzenia, szczególnie kwestii przyłączenia Krymu do Rosji, a także należy dążyć do rozsądnych stosunków gospodarczych.

Polityk pogratulował amerykańskiemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi objęcia stanowiska i zaprosił go do odwiedzenia Bawarii. „Trump został wybrany w demokratycznych i wolnych wyborach. To trzeba uszanować" — podsumował.