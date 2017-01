© Sputnik. Anton Denisov Rosyjscy parlamentarzyści chcą objąć ochroną rodzimych producentów

Jako potwierdzenie swojego punktu widzenia dziennikarz cytuje słowa eksperta największej amerykańskiej kompanii inwestycyjnej BlackRock Gerardo Rodrigesa.

„Kiedy rozpatrujemy Rosję, rozprasza nas geopolityka. Ale jeśli nie brać pod uwagę wszystkiego złego, co się mówi pod adresem Moskwy, z gospodarczego punktu widzenia to jest po prostu porażające" — odpowiedział on dziennikarzowi.

Na korzyść Rosji świadczy także najnowsza statystyka gospodarcza. Rodzimy indeks papierów wartościowych małej kapitalizacji RSXJ w styczniu nieznacznie oderwał się od swoich konkurentów z państw rozwijających się, a amerykańska kompania analityczna EPFR Global zarejestrowała rekordowy rozmiar inwestycji w rosyjskie aktywa.

© AP Photo/ Evan Vucci Trump przygotował dekret znoszący antyrosyjskie sankcje

Zwracając uwagę na te fakty Rapoza wyciąga następujące wnioski: „Stałe rozmowy polityków o tym, że Rosja to zły chłopiec, wcale nie przeszkadzają inwestorom".

Pozytywny sygnał, zdaniem komentatora, to także wzrost produkcji przemysłowej o 3,2% w grudniu 2016 roku. Autor artykułu zauważa przy tym, że PKB Rosji wciąż jeszcze ma negatywne wskaźniki, a słaby popyt wewnętrzny hamuje odbudowę gospodarki.

Niemniej jednak Rapoza uważa, że ten rok przyniesie „wszechstronne wyzdrowienie". „Wybaczcie ci, którzy nienawidzą Rosji, ale jej naprawdę udało się przeżyć sankcje. Udało jej się przeżyć ropę naftową za 35 dolarów. Udało się się przeżyć dwa lata spadku gospodarczego" — pisze.

Podsumowując, dziennikarz wyraża opinię, że sukcesy rosyjskiej gospodarki zdenerwują wielu zachodnich polityków nastawionych wrogo wobec Moskwy, szczególnie Johna McCaina.