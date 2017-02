Sekret rosyjskiej produkcji lotniczej

© Fotolia/ Walentyn Wałkow USA opracowują rakietę wyposażoną w zabójcze drony

„A co się tyczy nowoczesnych silników lotniczych, to w tej kwestii, chwała Bogu, zrozumieliśmy, że silniki powinny być zamawiane wcześniej niż samoloty, bo pod względem technologicznym na ich opracowanie potrzeba więcej czasu" — zauważył Rogozin.

Rosyjski wicepremier oznajmił, że należy zacząć od pełnej modernizacji w sferze konstrukcji silników lotniczych, która już się dokonuje w ramach Zjednoczonej Korporacji Budowy Silników, gdzie trwają prace nad nieznanymi dotąd w Rosji silnikami o zwiększonym udźwigu.

„Chodzi o silniki, które pozwolą zastąpić od razu dwa silniki na skrzydle samolotu, co przełoży się na zmniejszone zużycie paliwa. Nasze samoloty wejdą do czołówki najkonkurencyjniejszych samolotów. To oznacza, że będziemy stopniowo wypierać z naszego rynku zagraniczne samoloty bez uciekania się do specjalnych środków administracyjnych, przez sam tylko fakt produkcji wysokiej jakości rosyjskich samolotów napędzanych nowoczesnymi silnikami, skutecznymi i niezawodnymi" — powiedział dziennikarzom Rogozin.

Rosyjski wiceminister dodał, że wczoraj zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Fundacją Badań Perspektywicznych i Zjednoczoną Korporacją Budowy Silników w ramach, którego rozpatrywane będą najnowocześniejsze technologie.

„Niedawno na posiedzeniu komisji wojskowo-przemysłowej zostały zatwierdzone nowe kandydatury na stanowiska kierowników najnowocześniejszych kierunków technologicznych. Będziemy forsować wdrażanie tych kierunków do rosyjskiego budownictwa silników lotniczych. Chodzi o zupełnie nowy zasady przesyłu energii, odejście od tradycyjnych schematów. Będziemy podążać tą drogą" — zakończył Rogozin.