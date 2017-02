Rosja wstrzyma import wołowiny z obwodu mińskiego

Melano tłumaczy decyzję federalnej służby tym, że białoruskie zakłady dostarczały Rosji unijne i ukraińskie produkty objęte zakazem wwozu.

© Sputnik. Sergey Guneev Rosja odgradza się od Białorusi

Jak donosił wcześniej szef Rossielchoznadzoru Siergiej Dankwert, w 2016 roku Białoruś reeksportowała do Rosji co najmniej 15 tys. ton ukraińskiej wołowiny. Dankwert nie wykluczył, że faktyczna waga wwiezionego mięsa objętego embargiem wyniosła 30 tys. ton. Jednym z takich nieuczciwych białoruskich dostawców jest zakład mięsny „Georgij i synowja", który dostarczał Rosji produkty z ukraińskiego zakładu „Dwienadcat masterow".

„Odrzucenie przez stronę białoruską propozycji wspólnego zwizytowania zakładu „Georgij i synowja" tylko potwierdza zasadność podejrzeń o oszustwo ze strony tego zakładu drogą fałszowania etykiet na produktach pochodzenia ukraińskiego, tak by wyglądały jak białoruskie" — czytamy w materiałach rosyjskiej służby nadzoru weterynaryjnego i fitosanitarnego.

© Sputnik. Igor Russak Białoruś będzie produkować pociski do Gradów

W toku śledztwa ograniczono wwóz do Rosji produkcji z kilku białoruskich zakładów. Resort poddał białoruską produkcję kontroli weterynaryjnej i odnotował „ślady ponownego przepakowywania, ślady pierwotnego oznakowywania (przeetykietowywania towarów), a także ślady wskazujące na zrywania weterynaryjnych pieczęci".

We wrześniu 2016 roku zastępca prokuratora generalnego Rosji Władimir Malinowski mówił, że poddane zakazowi wwozu produkty zagraniczne nierzadko dostarczane są do Rosji na podstawie sfałszowanych dokumentów przewozowych i fitosanitarnych. Odnotowywano w szczególności fakt, że w 2015 roku Białoruś wwiozła do Rosji nieprawdopodobną ilość jabłek, przekraczającą pięciokrotnie krajowe plony.