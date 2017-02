Trump jest jak kofeina

© AP Photo/ Andy Wong Trump daje popalić Chinom

Biały Dom też reaguje zdziwieniem. Według jego podliczeń ilość nowych miejsc pracy nie powinna przekroczyć 175 tysięcy. Dla porównania, w grudniu dany wskaźnik wyniósł 156 tysięcy.

„Ufność konsumentów rośnie, i jest to reakcja na politykę Trumpa, która wzbudza optymizm wśród Amerykanów" — powiedział przedstawiciel Białego Domu Sean Spicer, poproszony o skomentowanie tych statystyk.

Jeszcze zanim doszło do inauguracji nowego prezydenta, amerykańskie giganty przemysłowe takie jak Ford, SAP, Amazon, General Motors, Lockheed Martin, Bayer i Walmart obiecywały rozszerzenie krajowej produkcji i, co za tym idzie, stworzenia nowych miejsc pracy.

© AP Photo/ Andrew Harnik Trump dokona rewizji „głupiej umowy" z Australią

Niewykluczone, że wprowadziło to Amerykanów w stan optymizmu, i że zabrali się do aktywnych poszukiwań pracy. Być może tu należy szukać wyjaśnienia, dlaczego nieznacznie wzrósł poziom bezrobocia w porównaniu z grudniem — 0,1% — pisze The Wall Street Journal.

Główny ekonomista Northern Trust Carl Tannenbaum zauważył w komentarzu dla The New Jork Times, że początek 2017 roku okazał się udany dla amerykańskiego rynku pracy. „To bardzo dobre wskaźniki" — powiedział Tannenbaum. Jego zdaniem, minusem jest tylko niewysoki wskaźnik wzrostu godzinnego średniego wynagrodzenia — 0,1%.

Poziom zatrudnienia wśród Amerykanów zdolnych do pracy pozostaje niewysoki, ale nawet ten wskaźnik wzrósł — do 62,9%. „To znak, że choć niektórzy Amerykanie wrócili do pracy, a za nimi mogą podążyć inni" — pisze gazeta.

Poproszony o komentarz tych wskaźników, Donald Trump powiedział, że jest „z nich bardzo zadowolony. Myślę, że w znaczącym stopniu tendencja wzrostowa się utrzyma".