Łukaszenka: Rosja musi rozeznać się w kwestii importu białoruskich produktów

Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor) od 6 lutego czasowo ograniczyła import do Rosji wołowiny i podrobów wołowych z zakładów w obwodzie mińskim na Białorusi. Powodem jest reeksport tych produktów z Ukrainy.

— Jak można to rozumieć? Czy to wypad (w naszą stronę)? Wyłóżcie na stół fakty: ta wołowina jest zła. Natychmiast zaczniemy się tłumaczyć, szukać przyczyny. Dotychczas nie rozumiemy. Obwód miński to połowa kraju – powiedział we wtorek Łukaszenka w Mińsku na spotkaniu z gubernatorem rosyjskiego obwodu kostromskiego Siergiejem Sitnikowem. – Bez inspekcji zamykacie. Nalegam, by odbyła się inspekcja – podkreślił białoruski prezydent.

Jak powiedział, chińscy specjaliści sprawdzili białoruskie zakłady i otworzyli swój rynek. – Przyjechali, obejrzeli nasze przedsiębiorstwa. Nie ma sprawy, wysyłajcie z dowolnego zakładu wyroby mleczne i wołowinę – dodał Łukaszenka.

Prezydent Białorusi wyjaśnił, że powodem do wprowadzenia zakazu było zatrzymanie samochodu ciężarowego z mięsem, być może importowanym z Ukrainy. – Do więzienia (winnego biznesmena). Zabierzcie to mięso, utylizujcie. Co ma do tego obwód miński? Mało jest oszustów? – powiedział.

— Po co zamykacie, zanim zorientujecie się w sytuacji. Najpierw trzeba rozeznać się, a potem zamykać. Jeśli w obwodzie mińskim znajdziecie choć gram złego mięsa, zablokujcie (eksport mięsa do Rosji) z całego kraju – dodał.