Skroplony gaz ziemny z Rosji penetruje zachodnie rynki

Liczba odbiorców rośnie: są to Japonia, Polska i Niemcy. Dla zaspokojenia popytu plany Gazpromu uwzględniają przystąpienie do realizacji kilku projektów, w tym także budowy zakładów do skraplania gazu o mocy 1,5 miliona ton w skali rocznej. Zakłady ma zbudować w Rosji niemiecka spółka Linde.

Według zastępcy dyrektora generalnego Funduszu na rzecz Narodowego Bezpieczeństwa Energetycznego Aleksieja Griwacza ten projekt obejmuje kilka zadań.

„Projekt pozwoli firmie Gazprom na penetrację rynków w regionie Bałtyku, dostarczenie gazu na rynki eksportowe w Europie, które nie mogą być zaopatrywane w gaz ziemny z Rosji ze względu na duże odległości. Projekt zapewnia także możliwość dostaw na rynek globalny, na inne kontynenty — do Azji, na Bliski Wschód, są także warianty związane z Ameryką Południową. Ten projekt jest także globalną podstawą dla zapewniania bezpieczeństwa dostaw gazu do obwodu kaliningradzkiego. Okazuje się więc, że jest to projekt realizujący trzy zadania" — powiedział Aleksiej Griwacz.

Według eksperta rosyjskie dostawy wygrywają z rywalami pod względem ekologicznym i gospodarczym.

„Już mamy przykład tego, jak rosyjski skroplony gaz ziemny w krajach nie najbardziej przecież przyjaznych — pod względem retoryki politycznej — wygrywa walkę konkurencyjną. Niedawno rozpoczęto dostawy skroplonego gazu ziemnego z obwodu pskowskiego, wysyłane przez spółkę Kriogaz pod adresem estońskiej firmy Eesti Gaas. Dalej gaz jest ładowany na pokład promu kursującego między Tallinem a Helsinkami. Rosyjska spółka wygrała ze wszystkimi ewentualnymi dostawcami tego rodzaju gazu i sprzedawcami innych rodzajów paliw. Zakładam, że przyczyny tego, między innymi, szukać należy w tym, że obecnie nadzwyczaj ważne znaczenie ma temat bezpieczeństwa paliwa dla środowiska naturalnego, gdyż nowe standardy unijne w zakresie paliw dla statków w regionie bałtyckim są bardzo surowe, a skroplony gaz ziemny jest najlepszym wyjściem.

Rosyjski gaz skroplony ma zalety także z gospodarczego punktu widzenia — mamy spore zapasy, dobrą infrastrukturę, względnie niskie koszty własne produkcji zarówno w dziedzinie wydobycia, jak też transportu. Ujawnia to doświadczenie tegorocznej zimy, gdy Gazprom praktycznie codziennie bił kolejne rekordy. W Europie było zimno, wobec tego Europa głosowała pieniądzem i zgłoszeniami, kupując coraz więcej rosyjskiego gazu. Oczywiście Europejczycy mają możliwości importu skroplonego gazu ziemnego z rynku globalnego, czym często straszy Rosję. Okazuje się jednak, że ten gaz nie może wygrać walki konkurencyjnej z Rosją, zwłaszcza w aktualnych warunkach — gdy obowiązują dość niskie ceny paliw naturalnych" — powiedział na zakończenie Aleksiej Griwacz.